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تعرف على موعد تحرك الأهلى لملعب مباراة شباب بلوزداد

2/16/2024 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى
الأهلى فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية، عقب المحاضرة الفنية التى تبدأ فى السادسة والربع من مساء اليوم متوجها إلى ملعب 5 جويلية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

واصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".







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