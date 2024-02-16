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قراءة فى نتائج الجولة 12 للدورى المصرى.. إنبى يتصدر والتعادل يحسم 4 مباريات

2/16/2024 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) انتهت مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile
عقب خوض 8 مباريات، حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لموعد آخر بسبب خوض الفريق الأحمر منافسات دورى أبطال أفريقيا والفريق الأبيض منافسات الكونفدرالية الأفريقية.


التعادل يحسم 4 مباريات

شهدت 4 مباريات بالجولة الـ12 التعادل سلبيا وإيجابيا، ويأتى فى مقدمة الفرق المتعادلة بيراميدز وزد بالتعادل سلبيا بينما مواجهة سموحة والبنك الأهلى بالتعادل 1/1 والجونة ضد المصرى 2/2 وفى الختام الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش 2/2.


الإسماعيلى وبلدية المحلة يستعيدون نغمة الانتصارات

عاد فريقى بلدية المحلة والإسماعيلى إلى الانتصارات مرة أخرى، حيث فاز الفريق الملكى على نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف، بينما حقق الإسماعيلى الفوز على سيراميكا بنتيجة 2/1 وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب المسابقة.


إنبى يتصدر جدول ترتيب المسابقة

تصدر فريق إنبى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile " برصيد 22 نقطة عقب الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف.







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