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وزراء الرياضة والتضامن والبيئة يكرمون الفائزين فى ماراثون محمية وادى دجلة

2/16/2024 4:27:07 AM
(MENAFN- Youm7) كرّم الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وياسمين فؤاد وزيرة البيئة الفائزين فى ماراثون محمية وادى دجلة.
والتقط أشرف صبحى صوراً تذكارية مع المشاركين فى ماراثون Run For Gaza بمحمية وادى دجلة فور وصوله.
وانطلق، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للجرى بمحمية وادى دجلة تحت اسم run for Gaza، والذى يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثانى، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.
وهناك عدة جهات شريكة في تنظيم الحدث، وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضـة و المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى،
بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى.

تكريم الفائزين فى الماراثون



تكريم الفائزين فى ماراثون دجلة



تكريم الفائزين فى الماراثون








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