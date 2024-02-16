وزراء الرياضة والتضامن والبيئة يكرمون الفائزين فى ماراثون محمية وادى دجلة

(MENAFN
- Youm7) كرّم الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وياسمين فؤاد وزيرة البيئة الفائزين فى ماراثون محمية وادى دجلة.
والتقط أشرف صبحى صوراً تذكارية مع المشاركين فى ماراثون Run For Gaza بمحمية وادى دجلة فور وصوله.
وانطلق، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للجرى بمحمية وادى دجلة تحت اسم run for Gaza، والذى يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثانى، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.
وهناك عدة جهات شريكة في تنظيم الحدث، وزارات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضـة و المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وشركة تذكرتى،
بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصرى.
تكريم الفائزين فى الماراثون
تكريم الفائزين فى ماراثون دجلة
تكريم الفائزين فى الماراثون
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