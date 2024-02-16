حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 2 (كونا) -- السادس عشر من فبراير
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1931 - وفاة القاضي عبدالله الدحيان عن عمر ناهز 57 عاما حيث تولى القضاء في الكويت عام 1930 كما تولى الإمامة والخطابة ويعتبر أحد أبرز رواد الحياة الفكرية والعلمية.
1932 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدر قانون بلدية الكويت بعد أن أصبحت الحاجة ماسة إلى تلبية احتياجات المجتمع في التقدم العمراني والصحي والاجتماعي.
1978 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة العاشرة في تاريخ الكويت والأولى برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 18 وزيرا بينهم نائبان لرئيس مجلس الوزراء.
1986 -افتتاح القبة السماوية بمتحف الكويت الوطني التي زودت بأحدث أجهزة العرض الفلكية وفيها قاعة تحتوي على بعض الأجهزة الفلكية القديمة والخرائط والمخطوطات.
1997 - الشركة الكويتية للاستثمار تنتهي من تطوير مؤشر لأسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والقائم على أساس القيمة السوقية للأسهم ويعتبر المؤشر الوحيد الذي يشمل كل الشركات المدرجة في السوق وعددها 60 شركة.
2002 - شركة النقل العام الكويتية تفتتح مشروع مراسي ميناء رأس الأرض والتي تتسع لأكثر من 190 زورقا وقاربا.
2016 - شركة البترول الوطنية الكويتية تدشن أول مجمع وحدات في مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي.
2020 - افتتاح مركز التعاونيات لنقل الدم في منطقة الأحمدي الصحية على مساحة 14 ألف متر مربع ومكون من خمسة طوابق بتكلفة بلغت نحو سبعة ملايين دينار (نحو 1ر23 مليون دولار).
2020 - بنك الدم المركزي الكويتي يحصل على الاعتراف الدولي من منظمة بنوك الدم الأمريكية والاعتراف بالأداء المتميز لقسم الأنسجة في البنك ليكون أول بنك دم عربي يحصل على هذا الاعتراف.
2021 - لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء توافق على استئناف النشاط الرياضي بعد قرار المجلس بإيقاف النشاط في الثالث من فبراير 2021.
2022 - وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ينال ثقة مجلس الأمة بعد رفض 23 نائبا طلب طرح الثقة به وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 44 نائبا. (النهاية)
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