حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 2 (كونا) -- السادس عشر من فبراير

---------------------

1931 - وفاة القاضي عبدالله الدحيان عن عمر ناهز 57 عاما حيث تولى القضاء في الكويت عام 1930 كما تولى الإمامة والخطابة ويعتبر أحد أبرز رواد الحياة الفكرية والعلمية.

1932 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدر قانون بلدية الكويت بعد أن أصبحت الحاجة ماسة إلى تلبية احتياجات المجتمع في التقدم العمراني والصحي والاجتماعي.

1978 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة العاشرة في تاريخ الكويت والأولى برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 18 وزيرا بينهم نائبان لرئيس مجلس الوزراء.

1986 -افتتاح القبة السماوية بمتحف الكويت الوطني التي زودت بأحدث أجهزة العرض الفلكية وفيها قاعة تحتوي على بعض الأجهزة الفلكية القديمة والخرائط والمخطوطات.

1997 - الشركة الكويتية للاستثمار تنتهي من تطوير مؤشر لأسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والقائم على أساس القيمة السوقية للأسهم ويعتبر المؤشر الوحيد الذي يشمل كل الشركات المدرجة في السوق وعددها 60 شركة.

2002 - شركة النقل العام الكويتية تفتتح مشروع مراسي ميناء رأس الأرض والتي تتسع لأكثر من 190 زورقا وقاربا.

2016 - شركة البترول الوطنية الكويتية تدشن أول مجمع وحدات في مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء الأحمدي.

2020 - افتتاح مركز التعاونيات لنقل الدم في منطقة الأحمدي الصحية على مساحة 14 ألف متر مربع ومكون من خمسة طوابق بتكلفة بلغت نحو سبعة ملايين دينار (نحو 1ر23 مليون دولار).

2020 - بنك الدم المركزي الكويتي يحصل على الاعتراف الدولي من منظمة بنوك الدم الأمريكية والاعتراف بالأداء المتميز لقسم الأنسجة في البنك ليكون أول بنك دم عربي يحصل على هذا الاعتراف.

2021 - لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء توافق على استئناف النشاط الرياضي بعد قرار المجلس بإيقاف النشاط في الثالث من فبراير 2021.

2022 - وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ينال ثقة مجلس الأمة بعد رفض 23 نائبا طلب طرح الثقة به وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 44 نائبا. (النهاية)