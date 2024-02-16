المرأة الإماراتية.. إنجازات ومكتسبات فارقة ترسخ شراكتها الفاعلة على الصعد كافة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نشرة وكالة أنباء الإمارات (وام) ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)



من مجدي سلمان

أبوظبي - 16 - 2 (كونا) -- تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الثابت ومبدأها الأصيل في دعم وتمكين المرأة عبر إزالة أي نوع من المعوقات التي يمكن أن تحد أو تعيق مشاركتها الفاعلة في صنع المستقبل.

وتعيش المرأة الإماراتية اليوم أزهى عصورها في ظل تفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية لتصبح شريكاً حقيقياً فاعلاً في وضع وتنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة كافة.

ويمكن القول إن عام 2023 كان عام المرأة الإماراتية بامتياز نظرا لحجم المكاسب التي حققتها والإنجازات الفارقة التي سطرتها في مختلف المجالات في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. - التمكين السياسي.

جسدت مشاركة المرأة الإماراتية كمرشحة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة وصلت إلى 51 بالمئة مقابل 49 بالمئة للرجال في حين ضمت القائمة النهائية للمرشحين 128 مرشحة بنسبة 41 بالمئة من إجمالي المرشحين كما واصلت المرأة استحواذها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

وفي موازاة ذلك... تعد مشاركة المرأة الإماراتية في الحكومة من أعلى المعدلات في العالم حيث يضم مجلس الوزراء الحالي لحكومة دولة الإمارات 9 وزيرات.

- التوازن بين الجنسين.

تمضي دولة الإمارات قدما في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للتوازن بين الجنسين 2022-2026 التي تتضمن 4 ركائز وأهداف رئيسية هي المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي والرفاه وجودة الحياة والحماية والقيادة والشراكات العالمية.

وأطلقت الإمارات بعض المبادرات الداعمة لترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعمها في قطاع ريادة الأعمال منها جوائز مؤشر التوازن بين الجنسين التي يتم تقديمها سنوياً للشخصيات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي.

كما أطلقت الإمارات "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة" الذي يهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30 بالمئة كحد أدنى بحلول عام 2025.

ويتضمن التعهد الذي انضمت إليه الكثير من كبريات الشركات العاملة في مجالات اقتصادية متنوعة 4 ركائز رئيسية هي: ضمان المساواة في الأجور وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين وأخيراً التحلي بالشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المحققة في كل شركة منضمة للتعهد.

وشهدت الإمارات في نوفمبر 2023 إطلاق "المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين" لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

- "COP 28".

أكدت المرأة الإماراتية أنها صاحبة بصمة كبيرة في مسيرة العمل المناخي وقد تجلى ذلك بوضوح خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي انعقد مؤخرا في الإمارات حيث تولت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع مهمة "رائد المناخ للشباب" ضمن الفريق القيادي للمؤتمر فيما تولت سعادة رزان المبارك مهمة "رائد المناخ".

وضمت اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر في عضويتها كلا من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة (وزيرة التغير المناخي والبيئة سابقا) ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع. وعززت رئاسة المؤتمر مساهمة المرأة في قضايا التغيُّر المناخي حيث شهد يوم المساواة بين الجنسين في "COP 28" إعلان رئاسة المؤتمر عن شراكة جديدة تهدف إلى تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي بدَعَمَ من أكثر من 60 طرفاً.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي أطلقا مَطلع مارس الماضي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية مبادرة "التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين" التي أسهمت في تجسيد الوعي العالمي المتزايد حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ. - صحة المرأة.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة التي ترمي إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وتتمحور أهدافها حول بناء الشراكات لتمكين المرأة من الناحية الصحية وتعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها وتعزيز صحة المرأة النفسية وتعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة وتقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة فضلاً عن إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في الدولة. وتستهدف السياسة خفض معدل وفيات أمراض السرطان ليبلغ: 24ر23 لكل 100 ألف من السكان الإناث وخفض معدل الوفيات ليبلغ: 77ر62 لكل 100 ألف من السكان الإناث وتقليل النتائج المتعلقة بالأنماط غير الصحية وأبرزها (السمنة وقلة النشاط البدني) بنسبة 3 بالمئة .

- مؤشرات تنافسية.

حلت الإمارات في المركز الأول عالميا في عدد من المؤشرات الخاصة بالمرأة والعمل لعام 2023 وعلى رأس ذلك نصُّ القانون فيها على عدم التمييز على أساس الجنس في العمل ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل ومؤشر وجود قانون عقوبات بشأن التحرش في العمل ومؤشر تأييد القانون المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ومؤشر منع القانون طرد المرأة الحامل ومؤشر وجود نص في القانون بحصول المرأة على تأمين في فترة إجازة الوضع وفقاً لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2023.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات تتعلق بالمرأة والأسرة وعلى رأسها مؤشر وجود قانون يجرم العنف الأسري ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة وذلك وفقاً للتقرير ذاته.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر تمكين المرأة من أن توقع عقداً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل ومؤشر أن تسجل مشروعاً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالائتمان على رأسها تمكين المرأة من فتح حساب مصرفي بطريقة قانونية مثل الرجل ووجود نص في القانون يحظر التمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان. وفي سياق متصل... كشفت لوحة متابعة سكان العالم التابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي أن دولة الإمارات تأتي ضمن 6 دول فقط حول العالم تبلغ فيها نسبة النساء من إجمالي أعضاء البرلمان 50 بالمئة أو أكثر فيما حققت نسبة 100 بالمئة لالتحاق الإناث بالمرحلة الابتدائية وبلغ مؤشر تغطية الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة في الدولة 78 بالمئة وهي إحدى أعلى المعدلات على المستوى العالمي.

وأشارت اللوحة المختصة بعرض أحدث الأرقام والبيانات المرتبطة بوضع المرأة حول العالم إلى وقوع الإمارات ضمن الدول التي توفر مستويات عليا ومتقدمة في ملفات الصحة العامة ولا سيما للنساء والشباب إضافة إلى تقدمها في ملف الحقوق ومستويات التوازن بين الجنسين على مستوى دول العالم. (النهاية) وام