سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 86ر1 دولار ليبلغ 81ر80 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 2 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86ر1 دولار ليبلغ 81ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 67ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26ر1 دولار لتبلغ 86ر82 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39ر1 دولار لتبلغ 03ر78 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع ب
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