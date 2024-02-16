الاتحاد البرلماني الدولي: ضرورة إيصال المساعدات الانسانية ووقف إراقة الدماء في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 2 (كونا) -- أكد الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "فورا" ودون معوقات مناشدا البرلمانات الأعضاء في الاتحاد العمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية والدعوة الى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
جاء ذلك في خطاب تلقاه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي من الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج ردا على خطاب له وجهه في 29 يناير الماضي ولفت الانتباه فيه إلى العواقب الإنسانية الكارثية في غزة.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة إن الاتحاد الدولي حث أيضا المجتمع البرلماني العالمي على تركيز جهوده على وقف مزيد من إراقة الدماء.
وقال الاتحاد انه درس رسالة البرلمان العربي ومطالبه ورسائله السابقة في لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي بشأن فلسطين.
وأعرب رئيس البرلمان العربي في البيان عن تقديره للاستجابة السريعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعواته من اجل وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد ومواجهة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب العسومي عن تطلعه لأن تقوم البرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى التي تمت مخاطبتها بسرعة الاستجابة والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. (النهاية)
م ف م / ط م ا
MENAFN16022024000071011013ID1107860556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.