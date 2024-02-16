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الاتحاد البرلماني الدولي: ضرورة إيصال المساعدات الانسانية ووقف إراقة الدماء في فلسطين

2/16/2024 4:27:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 2 (كونا) -- أكد الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "فورا" ودون معوقات مناشدا البرلمانات الأعضاء في الاتحاد العمل مع حكوماتها وكيانات أخرى لهذه الغاية والدعوة الى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
جاء ذلك في خطاب تلقاه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي من الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج ردا على خطاب له وجهه في 29 يناير الماضي ولفت الانتباه فيه إلى العواقب الإنسانية الكارثية في غزة.
وقال البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة إن الاتحاد الدولي حث أيضا المجتمع البرلماني العالمي على تركيز جهوده على وقف مزيد من إراقة الدماء.
وقال الاتحاد انه درس رسالة البرلمان العربي ومطالبه ورسائله السابقة في لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي بشأن فلسطين.
وأعرب رئيس البرلمان العربي في البيان عن تقديره للاستجابة السريعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعواته من اجل وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد ومواجهة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب العسومي عن تطلعه لأن تقوم البرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى التي تمت مخاطبتها بسرعة الاستجابة والعمل على إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد استمرار البرلمان العربي في القيام بدوره في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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