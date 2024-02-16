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الاتحاد البرلماني العربي يدين استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين جنوبي لبنان

2/16/2024 4:26:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 2 (كونا) -- دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم الجمعة الاستهداف المتكرر الذي يقوم به الاحتلال الاسرائيلي على جنوبي لبنان والذي ادى الى سقوط عدد من المواطنين المدنيين.
واستنكر الاتحاد البرلماني العربي في بيان محاولات الاحتلال الاسرائيلي "تقويض الأمن والاستقرار" في لبنان وانتهاك سيادته "بشكل يومي" داعيا الى ضرورة "كبح جماح آلة القتل الذي يمارسه الاحتلال وتجنيب المنطقة العربية مزيدا من الفوضى والقتل والدمار".
وطالب الاسرة الدولية وجميع الأطراف الدولية الفاعلة والمعنية بإرساء قواعد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة العربية لتحمل مسؤولياتها القانونية محذرا من تداعيات "الاعمال العدائية والإرهابية" التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بشأن "جر المنطقة إلى أتون حرب مدمرة".
وكان لبنان تقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي ضد الاحتلال الاسرائيلي عقب سلسلة اعتداءات نفذها الاول من امس الاربعاء في منطقتي النبطية والصوانة على "أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ الثامن من اكتوبر الماضي" وأدت الى سقوط عدد من القتلى من بينهم نساء واطفال. (النهاية)

ا ي ب / ف س



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