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غزة: وفاة مريضة رابعة نتيجة توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي

2/16/2024 4:26:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16شباط (بترا)- ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم الجمعة جراء توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي
في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى أربعة شهداء .
وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن مريضة رابعة بمجمع ناصر الطبي، توفيت نتيجة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع الأكسجين.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
16/02/2024 12:07:27

MENAFN16022024000117011021ID1107860553

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