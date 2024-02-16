المرأة الإماراتية.. إنجازات ومكتسبات فارقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا+فانا)- مجدي سلمان - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الثابت ومبدأها الأصيل في دعم وتمكين المرأة عبر إزالة أي نوع من المعوقات التي يمكن أن تحدّ أو تُعيق مشاركتها الفاعلة في صُنع المستقبل.

وتعيش المرأة الإماراتية اليوم أزهى عصورها في ظل تفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، لتصبح شريكاً حقيقياً فاعلاً في وضع وتنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة كافة.

ويمكن القول إن عام 2023 كان عام المرأة الإماراتية بامتياز؛ نظرا لحجم المكاسب التي حققتها والإنجازات الفارقة التي سطّرتها في مختلف المجالات، في ظل توجيهات ودعم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ففي مجال التمكين السياسي، جسّدت مشاركة المرأة الإماراتية، كمرشحة وناخبة، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مدى الريادة والتقدّم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة وصلت إلى 51 بالمئة مقابل 49 بالمئة للرجال، في حين ضمت القائمة النهائية للمرشحين 128 مرشحة بنسبة 41 بالمئة من إجمالي المرشحين، كما واصلت المرأة استحواذها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

وفي موازاة ذلك تُعدّ مشاركة المرأة الإماراتية في الحكومة من أعلى المعدلات في العالم، حيث يضم مجلس الوزراء الحالي لحكومة دولة الإمارات 9 وزيرات.

وبشأن التوازن بين الجنسين، تمضي دولة الإمارات قُدما في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للتوازن بين الجنسين 2022-2026 التي تتضمن 4 ركائز وأهداف رئيسية، وهي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.

هذا وأطلقت الإمارات بعض المبادرات الداعمة لترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعمها في قطاع ريادة الأعمال، منها جوائز مؤشر التوازن بين الجنسين التي يتم تقديمها سنوياً للشخصيات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستوى الحكومي.

كما أطلقت الإمارات "تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30 بالمئة كحد أدنى بحلول عام 2025.

ويتضمّن التعهّد الذي انضمت إليه الكثير من كبريات الشركات العاملة في مجالات اقتصادية متنوعة، 4 ركائز رئيسية، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلّي بالشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المُحقّقة في كل شركة منضمة للتعهّد.

وشهدت الإمارات في تشرين الثاني 2023 إطلاق "المنصة الوطنية للتوازن بين الجنسين" لتكون أداة فاعلة لقياس ورصد بيانات ومشاريع التوازن بين الجنسين بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ كوب 28 (COP 28)، أكدت المرأة الإماراتية أنها صاحبة بصمة كبيرة في مسيرة العمل المناخي، وقد تجلّى ذلك بوضوح خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP 28)، الذي انعقد مؤخرا في الإمارات، حيث تولّت وزيرة تنمية المجتمع، شمّا بنت سهيل بن فارس المزروعي، مهمة "رائد المناخ للشباب" ضمن الفريق القيادي للمؤتمر فيما تولّت رزان المبارك، مهمة "رائد المناخ".

وضمت اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر في عضويتها كلا من وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة الدولة (وزيرة التغيّر المناخي والبيئة سابقا)، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزيرة تنمية المجتمع، شمّا بنت سهيل بن فارس المزروعي.

وعزَّزت رئاسة المؤتمر مساهمة المرأة في قضايا التغيُّر المناخي، حيث شهد يوم المساواة بين الجنسين في (COP 28) إعلان رئاسة المؤتمر عن شراكة جديدة تهدف إلى تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يُراعي النوع الاجتماعي بدعم أكثر من 60 طرفاً.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقا مَطلع شهر آذار الماضي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مبادرة "التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين"، التي أسهمت في تجسيد الوعي العالمي المتزايد حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغيّر المناخ.

وبشأن صحة المرأة، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، مؤخرا، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة، التي ترمي إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة، من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتتمحور أهدافها حول بناء الشراكات لتمكين المرأة من الناحية الصحية، وتعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية، والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها، وتعزيز صحة المرأة النفسية، وتعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة، وتقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة، فضلاً عن إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في الدولة.

وتستهدف السياسة خفض معدل وفيات أمراض السرطان ليبلغ 23.24 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وخفض معدل الوفيات ليبلغ 62.77 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وتقليل النتائج المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وأبرزها السمنة وقلة النشاط البدني بنسبة 3 بالمئة.

وفي مجال المؤشرات التنافسية، حلّت الإمارات في المركز الأول عالميا في عدد من المؤشرات الخاصة بالمرأة والعمل لعام 2023، وعلى رأس ذلك نصُّ القانون فيها على عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرّش في العمل، ومؤشر وجود قانون عقوبات بشأن التحرّش في العمل، ومؤشر تأييد القانون المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ومؤشر منع القانون طرد المرأة الحامل، ومؤشر وجود نص في القانون بحصول المرأة على تأمين في فترة إجازة الوضع وفقاً لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي لعام 2023.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات تتعلق بالمرأة والأسرة، وعلى رأسها مؤشر وجود قانون يجرّم العنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة، وذلك وفقاً للتقرير ذاته.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات حلّت في المركز الأول عالمياً في مؤشر تمكّين المرأة من أن توقّع عقداً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل، ومؤشر أن تسجّل مشروعاً قانونياً بالطريقة نفسها التي يتبعها الرجل، كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشرات خاصة بالائتمان، على رأسها تمكين المرأة من فتح حساب مصرفي بطريقة قانونية، مثل الرجل، ووجود نص في القانون يحظر التمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان.

وفي سياق متصل، كشفت لوحة متابعة سكان العالم التابعة للأمم المتحدة، في شهر تموز الماضي، أن دولة الإمارات تأتي ضمن 6 دول فقط حول العالم تبلغ فيها نسبة النساء من إجمالي أعضاء البرلمان 50 بالمئة أو أكثر، فيما حققت نسبة 100 بالمئة لالتحاق الإناث بالمرحلة الابتدائية، وبلغ مؤشر تغطية الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة في الدولة 78 بالمئة وهي إحدى أعلى المعدلات على المستوى العالمي.

وأشارت اللوحة، المختصة بعرض أحدث الأرقام والبيانات المرتبطة بوضع المرأة حول العالم، إلى وقوع الإمارات ضمن الدول التي توفر مستويات عليا ومتقدمة في ملفات الصحة العامة ولا سيما للنساء والشباب، إضافة إلى تقدّمها في ملف الحقوق ومستويات التوازن بين الجنسين على مستوى دول العالم.

--(بترا)

وز/أس

16/02/2024 11:19:07