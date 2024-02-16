ثلاثة قتلى في غارة اسرائيلية ولبنان يتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 16 شباط (بترا)- قتل 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على بلدة القنطرة اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن القتلى، هم عناصر من حركة أمل قضوا في غارة على منزل كانوا متواجدين فيه في البلدة.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن لبنان تقدم عبر بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي، بسبب قيام إسرائيل باستهداف مدنيّين في جنوب لبنان.

--(بترا)

ف ج/م ق/

16/02/2024 11:15:43