ثلاثة قتلى في غارة اسرائيلية ولبنان يتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن

ثلاثة قتلى في غارة اسرائيلية ولبنان يتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن
التاريخ
2/16/2024 4:26:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 16 شباط (بترا)- قتل 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على بلدة القنطرة اللبنانية.
وقال مصدر أمني لبناني، إن القتلى، هم عناصر من حركة أمل قضوا في غارة على منزل كانوا متواجدين فيه في البلدة.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن لبنان تقدم عبر بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي، بسبب قيام إسرائيل باستهداف مدنيّين في جنوب لبنان.
--(بترا)
ف ج/م ق/
16/02/2024 11:15:43
MENAFN16022024000117011021ID1107860550
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