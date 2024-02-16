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الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك

2/16/2024 4:26:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
أس
16/02/2024 11:13:42

MENAFN16022024000117011021ID1107860549

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