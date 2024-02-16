عشرات الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- واصلت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 133 من العدوان مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
وواصل جيش الاحتلال قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالطائرات والقذائف المدفعية، ما أدى لارتقاء 11 شهيدا في غارات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على منزلين بحي النصر شمالي مدينة رفح.
كما استشهد ثلاثة مواطنين في القصف الإسرائيلي على منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح وهم فتاة وامرأة وشاب.
واستمر القصف المدفعي على محافظة رفح خاصة المناطق الشرقية منها.
واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف سيارة قرب مفرق ضبيط بشارع الجلاء بمدينة غزة، وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون جنوب المدينة.
ووصل شهداء وإصابات إلى مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا جراء استهداف منزل لعائلة صباح في تل الزعتر شمالي مخيم جباليا.
وأعلن الدفاع المدني انتشال شهيدان وعدد من الإصابات بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلين شرق جباليا شمالي قطاع غزة.
وأصيب عدد من المواطنين برصاص القناصة قرب وادي غزة شمال مخيم النصيرات.
واستشهد 12 مواطنا في غارة على منزل غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
16/02/2024 10:14:41
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