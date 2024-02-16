عشرات الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- واصلت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 133 من العدوان مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وواصل جيش الاحتلال قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالطائرات والقذائف المدفعية، ما أدى لارتقاء 11 شهيدا في غارات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على منزلين بحي النصر شمالي مدينة رفح.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في القصف الإسرائيلي على منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح وهم فتاة وامرأة وشاب.

واستمر القصف المدفعي على محافظة رفح خاصة المناطق الشرقية منها.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف سيارة قرب مفرق ضبيط بشارع الجلاء بمدينة غزة، وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون جنوب المدينة.

ووصل شهداء وإصابات إلى مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا جراء استهداف منزل لعائلة صباح في تل الزعتر شمالي مخيم جباليا.

وأعلن الدفاع المدني انتشال شهيدان وعدد من الإصابات بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلين شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين برصاص القناصة قرب وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

واستشهد 12 مواطنا في غارة على منزل غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

16/02/2024 10:14:41