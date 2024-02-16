الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 شباط (بترا)- قال البيت الأبيض، إن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية، وهو أمر يثير قلق الولايات المتحدة، لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا لها على الأرض، بحسب واشنطن بوست.
وأشارت الإدارة الأميركية امس الخميس إلى أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك بعد أن حذر أعضاء في الكونغرس من تهديد لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
من جهتها، نفت موسكو في وقت سابق هذه الاتهامات وقالت بانه "لا أساس لها من الصحة"، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلا في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديمقراطية والجمهوريين.
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين، إن الخطوة الروسية تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي صادقت عليها روسيا والولايات المتحدة وتحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
16/02/2024 09:54:36
MENAFN16022024000117011021ID1107860547
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