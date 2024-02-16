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الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية

2/16/2024 4:26:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 16 شباط (بترا)- قال البيت الأبيض، إن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية، وهو أمر يثير قلق الولايات المتحدة، لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا لها على الأرض، بحسب واشنطن بوست.
وأشارت الإدارة الأميركية امس الخميس إلى أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك بعد أن حذر أعضاء في الكونغرس من تهديد لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
من جهتها، نفت موسكو في وقت سابق هذه الاتهامات وقالت بانه "لا أساس لها من الصحة"، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلا في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديمقراطية والجمهوريين.
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين، إن الخطوة الروسية تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي صادقت عليها روسيا والولايات المتحدة وتحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
16/02/2024 09:54:36

MENAFN16022024000117011021ID1107860547

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