صحة غزة: وفاة 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، إن 3 مرضى في العناية المركزة توفوا نتيجة توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.

وأشارت عبر موقعها في (فيسبوك) إلى ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير إنسانية، بلا كهرباء ولا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي.

وأعربت الوزارة عن خشيتها من أن توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي، سيؤدي إلى وفاة 6 أشخاص في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة.

وحمّلت الوزارة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، وناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل للإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل قوات الأوان.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

16/02/2024 09:46:44