صحة غزة: وفاة 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين بمجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، إن 3 مرضى في العناية المركزة توفوا نتيجة توقف الأكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.
وأشارت عبر موقعها في (فيسبوك) إلى ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير إنسانية، بلا كهرباء ولا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي.
وأعربت الوزارة عن خشيتها من أن توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي، سيؤدي إلى وفاة 6 أشخاص في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة.
وحمّلت الوزارة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، وناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل للإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل قوات الأوان.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
16/02/2024 09:46:44
MENAFN16022024000117011021ID1107860546
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