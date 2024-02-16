انطلاق المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن وتلاوته غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في دورتها الـ 18 يوم غد السبت.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة الدكتور علي الدقامسة في بيان صحفي، إن المسابقة ستستمر حتى يوم الخميس 22 شباط الحالي، وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين في احتفال كبير تقيمه الوزارة.

--(بترا)

وه‍ـ/م ق/أس

16/02/2024 09:44:09