استقرار أسعار الذهب لكنها تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية

استقرار أسعار الذهب لكنها تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية
التاريخ
2/16/2024 4:26:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما سجلت أرقام التضخم في أميركا مستويات تفوق التوقعات عن كانون الثاني، مما أثار مخاوف حول سرعة بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة مستويات 2015.20 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
16/02/2024 09:32:47
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