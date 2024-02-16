استقرار أسعار الذهب لكنها تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما سجلت أرقام التضخم في أميركا مستويات تفوق التوقعات عن كانون الثاني، مما أثار مخاوف حول سرعة بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة مستويات 2015.20 دولار للأونصة.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

16/02/2024 09:32:47