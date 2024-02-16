مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة
التاريخ
2/16/2024 4:26:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 شباط (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل جندي من قواته وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 572 منذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 235 منذ بدء الإجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
16/02/2024 09:31:51
MENAFN16022024000117011021ID1107860541
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