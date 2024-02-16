مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن أسفها لاغلاق مكاتبها في فنـزويلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 شباط (بترا)- أعربت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم، عن أسفها لقرار السلطات في فنـزويلا، تعليق أنشطتها وإغلاق مكاتبها هناك.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني في بيان صحفي مقتضب، وصل (بترا) نسخة منه نحن " نأسف لهذا الإعلان ونقوم بتقييم الخطوات التالية، ونواصل العمل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين".
وأضافت "لقد كان المبدأ التوجيهي لدينا، ولا يزال، هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعب فنزويلا".
وكانت فنـزويلا قررت أمس الخميس، تعليق أنشطة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البلاد، وأمر موظفيه بالمغادرة خلال 72 ساعة.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
16/02/2024 08:28:46
MENAFN16022024000117011021ID1107860540
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