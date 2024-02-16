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مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن أسفها لاغلاق مكاتبها في فنـزويلا

2/16/2024 4:26:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- أعربت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم، عن أسفها لقرار السلطات في فنـزويلا، تعليق أنشطتها وإغلاق مكاتبها هناك.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني في بيان صحفي مقتضب، وصل (بترا) نسخة منه نحن " نأسف لهذا الإعلان ونقوم بتقييم الخطوات التالية، ونواصل العمل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين".
وأضافت "لقد كان المبدأ التوجيهي لدينا، ولا يزال، هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان لشعب فنزويلا".
وكانت فنـزويلا قررت أمس الخميس، تعليق أنشطة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البلاد، وأمر موظفيه بالمغادرة خلال 72 ساعة.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
16/02/2024 08:28:46

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