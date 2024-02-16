مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يدعو لدعم المبادرات الوطنية لإنهاء الأزمة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- قال المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الليلة الماضية، إن الوضع في بلاده يدور في حلقة مفرغة ولا توجد مبادرات جدية في الأفق، وما يزال الليبيون ينتظرون انتهاء المأزق الحالي.

وأعرب السني خلال كلمته أمام مجلس الأمن الذي ناقش الوضع في ليبيا والعقوبات عليها، عن أمله في أن تحول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي دورها لدعم الليبيين في الخروج من الأزمة بدلاً من أن تكون أداة ضدهم.

وشدد على ضرورة، أن تقوم البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بدعم المبادرات الوطنية والقادة الوطنيين لتنفيذ مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق لإنهاء الأزمة، حيث سئم الليبيون من التدخلات الخارجية والإحاطات والتصريحات دون نتائج.

--(بترا)

م د/م ق/أس

16/02/2024 08:23:01