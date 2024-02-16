مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يدعو لدعم المبادرات الوطنية لإنهاء الأزمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 شباط (بترا)- قال المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، الليلة الماضية، إن الوضع في بلاده يدور في حلقة مفرغة ولا توجد مبادرات جدية في الأفق، وما يزال الليبيون ينتظرون انتهاء المأزق الحالي.
وأعرب السني خلال كلمته أمام مجلس الأمن الذي ناقش الوضع في ليبيا والعقوبات عليها، عن أمله في أن تحول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي دورها لدعم الليبيين في الخروج من الأزمة بدلاً من أن تكون أداة ضدهم.
وشدد على ضرورة، أن تقوم البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بدعم المبادرات الوطنية والقادة الوطنيين لتنفيذ مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق لإنهاء الأزمة، حيث سئم الليبيون من التدخلات الخارجية والإحاطات والتصريحات دون نتائج.
--(بترا)
م د/م ق/أس
16/02/2024 08:23:01
MENAFN16022024000117011021ID1107860539
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