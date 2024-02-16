مقررة أممية: اسرائيل تصرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الليلة الماضية، قرار إسرائيل بحظرها من دخول فلسطين، بأنه يهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة.

وذكرت المقررة الخاصة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن إسرائيل، ومنذ قيامها باعتقال وترحيل المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك ريتشارد فولك عام 2008، منعت دخول جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت المقررة الخاصة، أن إسرائيل تزعم أن الحظر يأتي في أعقاب تعليقاتها بشأن السياق الذي وقعت فيه هجمات حماس في 7 تشرين الأول، مشيرة إلى أن الدافع وراء تعليقاتها كان وصف الرئيس الفرنسي للهجمات بأنها "أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا".

وأشارت ألبانيز إلى أنه وعلى الرغم من ادانتها لهجمات السابع من تشرين الأول، "فقد شعرت أيضاً بأنني مضطرة إلى تحدي التفسير الخاطئ المستمر للأسباب الجذرية لهجمات 7 تشرين الأول وخاصة في الدول الغربية: والتي تقول إن الدافع وراء الهجمات كان في المقام الأول معاداة للسامية".

--(بترا)

م د/م ق/أس

16/02/2024 08:17:15