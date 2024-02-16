البنك الدولي يزيد مساعداته لسكان أفغانستان

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 شباط (بترا)- أعلن البنك الدولي والذي يتخذ من واشنطن مقراً له، عن زيادة في المساعدات المقدمة إلى افغانستان، عبر دمج أموال من المؤسسة الدولية للتنمية التي عادة ما تُقرض البلدان الأشدّ فقراً، لضمان توفير المزيد من التمويل المنتظم للشعب الأفغاني.

وبحسب بيان صادر عن مجلس إدارة البنك، فإن هذه المساعدة الإضافية من شأنها أن تتيح دعم الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحة والزراعة، بينما يتوقع أن تصل قيمة الأموال الإضافية إلى 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة.

ويشار إلى أن البنك يواصل تقديم مساعدات لأفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول، لكنه لا يعمل سوى مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ومع القطاع الخاص.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

16/02/2024 08:07:40