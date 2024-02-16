البنك الدولي يزيد مساعداته لسكان أفغانستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 شباط (بترا)- أعلن البنك الدولي والذي يتخذ من واشنطن مقراً له، عن زيادة في المساعدات المقدمة إلى افغانستان، عبر دمج أموال من المؤسسة الدولية للتنمية التي عادة ما تُقرض البلدان الأشدّ فقراً، لضمان توفير المزيد من التمويل المنتظم للشعب الأفغاني.
وبحسب بيان صادر عن مجلس إدارة البنك، فإن هذه المساعدة الإضافية من شأنها أن تتيح دعم الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحة والزراعة، بينما يتوقع أن تصل قيمة الأموال الإضافية إلى 300 مليون دولار خلال الأشهر المقبلة.
ويشار إلى أن البنك يواصل تقديم مساعدات لأفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول، لكنه لا يعمل سوى مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ومع القطاع الخاص.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
16/02/2024 08:07:40
MENAFN16022024000117011021ID1107860537
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