انطلاق الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الرباط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن 43 برلماناً من بلدان الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.

ووفقا للإعلام المغربي، يناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات التي بدأت أمس وتستمر يومين، الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقضايا المناخ والبيئة والهجرة، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الأورو-متوسطي، إضافة إلى المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعات العمل، قبل تسليم الرئاسة الدورية للجمعية لمجلس النواب الإسباني.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

16/02/2024 08:02:55