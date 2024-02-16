إيرلندا تقدم تمويلا بقيمة 20 مليون يورو للأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 شباط (بترا)- أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتن، عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة عملها الحيوي المستمر في غزة، وكذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأيرلندية، مساء أمس الخميس، فان هذا المبلغ سيدعم عمل الأونروا المنقذ للحياة في غزة، وسيساعد في معالجة أزمة التمويل الحرجة للوكالة والذي تعرض الدعم المقدم لـ 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة للخطر.
وأشار البيان إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، دخلت شهرها الرابع، وأن 100 ألف شخص في غزة، إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا أو يفترض أنهم ماتوا، و 1.9 مليون شخص نازح، مثلما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمئة من السكان يواجهون الجوع الشديد.
وفي حديثه خلال زيارة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى دبلن، قال مارتن "نشهد كارثة إنسانية في غزة، والناس في حاجة ماسة إلى أبسط المؤن المنقذة للحياة – الغذاء والماء والمأوى".
وحث مارتن الجهات المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها للأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين.
--(بترا)
رش/م ق/أس
16/02/2024 07:59:53
MENAFN16022024000117011021ID1107860535
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