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إيرلندا تقدم تمويلا بقيمة 20 مليون يورو للأونروا

2/16/2024 4:26:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 16 شباط (بترا)- أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتن، عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة عملها الحيوي المستمر في غزة، وكذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأيرلندية، مساء أمس الخميس، فان هذا المبلغ سيدعم عمل الأونروا المنقذ للحياة في غزة، وسيساعد في معالجة أزمة التمويل الحرجة للوكالة والذي تعرض الدعم المقدم لـ 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة للخطر.
وأشار البيان إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، دخلت شهرها الرابع، وأن 100 ألف شخص في غزة، إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا أو يفترض أنهم ماتوا، و 1.9 مليون شخص نازح، مثلما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمئة من السكان يواجهون الجوع الشديد.
وفي حديثه خلال زيارة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى دبلن، قال مارتن "نشهد كارثة إنسانية في غزة، والناس في حاجة ماسة إلى أبسط المؤن المنقذة للحياة – الغذاء والماء والمأوى".
وحث مارتن الجهات المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها للأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين.
--(بترا)
رش/م ق/أس
16/02/2024 07:59:53

MENAFN16022024000117011021ID1107860535

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