استطلاع: 66 بالمئة من البريطانيين يدعمون وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 16 شباط (بترا)- أظهر استطلاع بريطاني جديد، أن ثلثي الشعب البريطاني يدعم وقف إطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوغوف)، فإن 66 بالمئة من البريطانيين قالوا، إن على إسرائيل أن توقف حربها على غزة ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك بزيادة خمس نقاط منذ الاستطلاع الذي أجراه المعهد في شهر تشرين الثاني الماضي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 13 بالمئة فقط من البريطانيين يعتقدون عكس ذلك، بانخفاض ست نقاط عما كان عليه في تشرين الثاني الماضي.

كما انخفض عدد الأشخاص الذين يقولون، إن الهجوم الإسرائيلي على غزة مبرر بمقدار خمس نقاط إلى 24 بالمئة.

--(بترا)

رش/م ق/أس

16/02/2024 07:55:19