استطلاع: 66 بالمئة من البريطانيين يدعمون وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 16 شباط (بترا)- أظهر استطلاع بريطاني جديد، أن ثلثي الشعب البريطاني يدعم وقف إطلاق النار للحرب الإسرائيلية على غزة.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوغوف)، فإن 66 بالمئة من البريطانيين قالوا، إن على إسرائيل أن توقف حربها على غزة ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك بزيادة خمس نقاط منذ الاستطلاع الذي أجراه المعهد في شهر تشرين الثاني الماضي.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 13 بالمئة فقط من البريطانيين يعتقدون عكس ذلك، بانخفاض ست نقاط عما كان عليه في تشرين الثاني الماضي.
كما انخفض عدد الأشخاص الذين يقولون، إن الهجوم الإسرائيلي على غزة مبرر بمقدار خمس نقاط إلى 24 بالمئة.
--(بترا)
رش/م ق/أس
16/02/2024 07:55:19
MENAFN16022024000117011021ID1107860534
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