ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بشكل كبير، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" نحو دولارين ليصل إلى 78 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 348 نقطة ليصل إلى 38773 نقطة أي بنسبة واحد بالمئة من الأسهم، كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 47 نقطة ليصل إلى 15906 نقاط، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 29 نقطة ليصل إلى 5029 نقطة.

وفي قطاع البنوك، ارتفع سهم بنك جي بيه مورغان (شيس) أكثر من 3 دولارات ليصل إلى 179 دولاراً للسهم الواحد، كما ارتفع سهم بنك غولدمان ساكس أكثر من 7 دولارات، ليصل إلى 385 دولاراً للسهم الواحد.

--(بترا)

م د/م ق/أس

16/02/2024 07:51:56