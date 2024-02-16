ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بشكل كبير، كما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" نحو دولارين ليصل إلى 78 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 348 نقطة ليصل إلى 38773 نقطة أي بنسبة واحد بالمئة من الأسهم، كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 47 نقطة ليصل إلى 15906 نقاط، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 29 نقطة ليصل إلى 5029 نقطة.
وفي قطاع البنوك، ارتفع سهم بنك جي بيه مورغان (شيس) أكثر من 3 دولارات ليصل إلى 179 دولاراً للسهم الواحد، كما ارتفع سهم بنك غولدمان ساكس أكثر من 7 دولارات، ليصل إلى 385 دولاراً للسهم الواحد.
--(بترا)
م د/م ق/أس
16/02/2024 07:51:56
MENAFN16022024000117011021ID1107860533
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