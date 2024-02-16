أجواء باردة وماطرة في أغلب المناطق حتى الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 شباط (بترا)- تبقى الأجواء اليوم الجمعة، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة وتهطل زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، قد يصحبها الرعد وهطول زخات من البرد وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ويوم غد السبت تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات خفيفة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في شمال المملكة، كما يمتد هطول المطر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتكون الأجواء الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 19 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

16/02/2024 07:50:15