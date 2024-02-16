رمضان2024.. ناهد السباعي فتاة شعبية تجمعها قصة حب بحسن الرداد فى محارب

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "محارب" ، المقرر عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتقع خلال الأحداث في حب محارب الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان حسن الرداد، ولكن تصيبهما العديد من الأزمات التي تكشفها الأحداث.

مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود

ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

وكانت ناهد السباعى رثت والدتها مؤخرا، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي، ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكي لم تموتي،

كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".