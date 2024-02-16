رمضان2024.. ناهد السباعي فتاة شعبية تجمعها قصة حب بحسن الرداد فى محارب

(MENAFN
- Youm7) تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "محارب" ، المقرر عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتقع خلال الأحداث في حب محارب الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان حسن الرداد، ولكن تصيبهما العديد من الأزمات التي تكشفها الأحداث.
مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.
والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود
ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.
وكانت ناهد السباعى رثت والدتها مؤخرا، ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي، ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكي لم تموتي،
كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".
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