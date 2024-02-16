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رياض الخولى حما غادة عبد الرازق ووالد محمد علاء فى مسلسل صيد العقارب

2/16/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك النجم رياض الخولى فى مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه على إحدى شاشات المتحدة في الموسم الرمضانى المقبل 2024، ويجسد خلال أحداث العمل دور والد الفنان محمد علاء، وحما النجمة غادة عبد الرازق، وسط صراعات كبيرة تحدث بين العائلتين.


رياض الخولي من كواليس "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

كما يشارك الفنان رياض الخولى أيضا خلال الماراثون الرمضانى المقبل في مسلسل "حق عرب" برفقة النجم أحمد العوضى فى أول بطولة له فى الدراما، ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.


الفنان رياض الخولي








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