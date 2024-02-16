رمضان 2024.. جورى بكر صاحبة شركة أدوية فاسدة فى مسلسل مسار إجبارى

(MENAFN
- Youm7) تجسد الفنانة جورى بكر شخصية "سناء" صاحبة شركة أدوية فاسدة ضمن أحداث مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، والذى بدأت تصوير مشاهدها فيه الأسبوع الماضى تمهيداً لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024.
مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل محسن منصور، ، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.
جورى بكر
ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة "مسار إجبارى"، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية عائلية بها كوميديا في نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.
وكانت آخر أعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر
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