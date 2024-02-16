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رمضان 2024.. جورى بكر صاحبة شركة أدوية فاسدة فى مسلسل مسار إجبارى

2/16/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) تجسد الفنانة جورى بكر شخصية "سناء" صاحبة شركة أدوية فاسدة ضمن أحداث مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، والذى بدأت تصوير مشاهدها فيه الأسبوع الماضى تمهيداً لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل محسن منصور، ، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.


جورى بكر

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة "مسار إجبارى"، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية عائلية بها كوميديا في نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.

وكانت آخر أعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر







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