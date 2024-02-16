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غادة عبد الرازق: صيد العقاربسيجمع كل الأسرة المصرية ويحمل مفاجآت كبيرة

2/16/2024 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) قالت النجمة غادة عبد الرازق لـ"اليوم السابع" أن مسلسلها الجديد "صيد العقارب المقرر عرضه في رمضان المقبل، يحمل العديد من المفاجأت في أحداثه، خاصة أن العمل سيجمع كل الفئات العمرية والأسرة على المستوى العام، مشيرة إلى أن العمل سيكون مفاجأة كبيرة منذ الحلقات الأولى وأوعد الجمهور بعمل درامى يحترم عقولهم ويكلل مجهود سنوات في الدراما التليفزيونية.

وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، إشراف عام محمد سليمان.







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