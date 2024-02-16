غادة عبد الرازق: صيد العقاربسيجمع كل الأسرة المصرية ويحمل مفاجآت كبيرة

(MENAFN
- Youm7) قالت النجمة غادة عبد الرازق لـ"اليوم السابع" أن مسلسلها الجديد "صيد العقارب المقرر عرضه في رمضان المقبل، يحمل العديد من المفاجأت في أحداثه، خاصة أن العمل سيجمع كل الفئات العمرية والأسرة على المستوى العام، مشيرة إلى أن العمل سيكون مفاجأة كبيرة منذ الحلقات الأولى وأوعد الجمهور بعمل درامى يحترم عقولهم ويكلل مجهود سنوات في الدراما التليفزيونية.
وروجت الصفحات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبوستر مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبدالرازق، انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة.
مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، إشراف عام محمد سليمان.
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