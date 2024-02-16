طريقة عمل طاجن لحمة الرأس.. طعمها لذيذ وبتدفى فى الشتاء

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- Youm7) يعتبر طاجن لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المصرية التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، و ويمكن تقديمها مع الأطباق المفضلة من الخضار والأرز وأطباق السلطة الخضراء، لذا نستعرض فى هذا التقرير
طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمكونات سهلة على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.
طاجن لحمة الراس
طريقة عمل طاجن لحمة الرأس : المكونات:
كيلو من لحم الرأس مقطع.
شرائح بصل.
3 فصوص ثوم مفروم.
3 حبات من الطماطم مقطع لقطع صغيرة.
شرائح فلفل ألوان.
ملح وفلفل وتوابل لحم.
ملعقة كبيرة سمن.
2 كوب من عصير الطماطم.
طريقه التحضير:
حضري وعاء نظيف وضيفي السمن مع البصل والثوم.
ثم ضيفي اللحم مع الطماطم والفلفل والملح والتوابل.
ضيفي قليل من الماء مع الانتظار حتى ينضج اللحم .
ضيفي لطاجن اللحم 2 كوب من عصير الطماطم.
حضري الفرن وقومي بإدخاله فرن ساخن لمدة 15 دقيقة.
يقدم اللحم مع الأرز أو الخبز والسلطة الخضراء.
لحمة الرأس
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