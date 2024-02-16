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طريقة عمل طاجن لحمة الرأس.. طعمها لذيذ وبتدفى فى الشتاء

2/16/2024 4:26:05 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر طاجن لحمة الرأس من الأكلات الشعبية المصرية التي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، و ويمكن تقديمها مع الأطباق المفضلة من الخضار والأرز وأطباق السلطة الخضراء، لذا نستعرض فى هذا التقرير
طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمكونات سهلة على طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم.



طاجن لحمة الراس


طريقة عمل طاجن لحمة الرأس : المكونات:

كيلو من لحم الرأس مقطع.

شرائح بصل.

3 فصوص ثوم مفروم.

3 حبات من الطماطم مقطع لقطع صغيرة.

شرائح فلفل ألوان.

ملح وفلفل وتوابل لحم.

ملعقة كبيرة سمن.

2 كوب من عصير الطماطم.


طريقه التحضير:

حضري وعاء نظيف وضيفي السمن مع البصل والثوم.

ثم ضيفي اللحم مع الطماطم والفلفل والملح والتوابل.

ضيفي قليل من الماء مع الانتظار حتى ينضج اللحم .


ضيفي لطاجن اللحم 2 كوب من عصير الطماطم.

حضري الفرن وقومي بإدخاله فرن ساخن لمدة 15 دقيقة.

يقدم اللحم مع الأرز أو الخبز والسلطة الخضراء.


لحمة الرأس









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