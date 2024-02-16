طرق إبطاء ظهور علامات الشيخوخة.. عشان تفضلى على طول شباب

MENAFN - Youm7) هناك علامات تظهر علينا عند التقدم في السن، مما قد تكشف عن العمر الحقيقي، لذلك يجب عليكِ أن تعتني بالمناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة عناية خاصة، لذلك سنوضح لكِ في ذلك التقرير التحولات غير الواضحة التي تحدث لأجزاء معينة من الجسم والتي تحدث مع تقدمنا ​​في السن، وبعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على إبطاء عملية الشيخوخة وفقاً لموقع "brightside".





- الرموش

تصبح الرموش أقصر وأخف وزناً وأكثر هشاشة بسبب نقص هرمون الاستروجين، لذلك يجب عليكِ إزالة مكياج العين قبل النوم، ويجب عليكِ عدم استخدام أداة تجعيد الرموش كثيراً لأن التجعيد العنيف يمكن أن يؤدي إلى إتلاف و كسر الشعر الهش على الجفون.





- الحواجب

تصبح الحواجب أرق وتفقد لمعانها ولونها، يمكنك استخدام المنتجات المتوفرة في المنزل لإعادة حاجبيكِ كما كانوا، استخدمي قلم رصاص بدرجة مناسبة وفرشاة جيدة وجل تثبيت.





- الشعر

يصبح لون الشعر رمادي ويصبح الشعر أرق وأخف وزناً، وتتوقف العديد من البصيلات عن إنتاج شعر جديد، ونتيجة لذلك تقل كمية الشعر، وتصبح فروة الرأس أكثر وضوحاً، استخدمي المنتجات المناسبة لإبطاء عملية شيخوخة شعرك، قومي بترطيب وتغذية شعرك، ولا تستخدمي الكثير من الشامبو، واغسلي شعرك مرتين في الأسبوع على الأقل.





- الأنف

تنمو الأنف في الطول بسبب انهيار البروتينات والكولاجين والإيلاستين في الجلد وخاصة في طرف الأنف، يمكنك معالجة ذلك ببساطة عن طريق استخدام الكنتوري البسيط.





- الشفاه

تصبح الشفاه أرق وتصبح حدودها غير واضحة بسبب إنتاج جسمنا مع التقدم في السن كميات أقل من الكولاجين، لذلك قومي باستخدام بلسم وأحمر شفاه يحتويان على مرشحات للأشعة فوق البنفسجية.







- منطقة الحوض

تشير الدراسات إلى أن حوض المرأة يضيق مع تقدم العمر، لا يوجد شيء يمكنك فعله في تلك الحالة، ولكن الحل الوحيد هو الحفاظ على صحة عظامك لأطول فترة ممكنة، افعلي ذلك عن طريق تناول المزيد من الخضراوات الطازجة والأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم.





- الأقدام

تصبح الطبقة الخارجية من الجلد أكثر سمكاً، وتصبح الأنسجة التي توجد تحت الجلد أرق، لذلك يصبح الجلد جافاً ومشدوداً، ويصبح جلد القدمين خشناً ومتقشراً بالإضافة إلى وجود شقوق، يجب عليكِ أن تستخدمي مرطب كل يوم لمنع التقشر والشد.





- الركبتين

يحدث تمدد للجلد الموجود على الركبة، وتصبح عضلات وأربطة الركبة أضعف، يمكنك منع ظهور علامة الشيخوخة على ركبتيكِ عن طريق وضعية القرفصاء والمشي المنتظم وركوب الدراجات.





- الإبطين

يصبح الجلد حساس للغاية ويفقد مرونته في وقت مبكر جداً، فبدلاً من إخفاء كتفيكِ تحت الملابس حاولي تأخير ترهل جلد الإبط لأطول فترة ممكنة، تتطلب منطقة كتفك نفس مستوى التمرين الذي تتطلبه عضلات البطن، لذلك لا تنسي التركيز على هذه المنطقة عند ممارسة التمارين الرياضية ، لتقوية العضلة ثلاثية الرؤوس حاولي القيام بتمارين الضغط وغيرها من تمارين بناء العضلة ثلاثية الرؤوس.

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