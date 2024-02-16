طرق إبطاء ظهور علامات الشيخوخة.. عشان تفضلى على طول شباب

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- Youm7) هناك علامات تظهر علينا عند التقدم في السن، مما قد تكشف عن العمر الحقيقي، لذلك يجب عليكِ أن تعتني بالمناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة عناية خاصة، لذلك سنوضح لكِ في ذلك التقرير التحولات غير الواضحة التي تحدث لأجزاء معينة من الجسم والتي تحدث مع تقدمنا في السن، وبعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على إبطاء عملية الشيخوخة وفقاً لموقع "brightside".
- الرموش
تصبح الرموش أقصر وأخف وزناً وأكثر هشاشة بسبب نقص هرمون الاستروجين، لذلك يجب عليكِ إزالة مكياج العين قبل النوم، ويجب عليكِ عدم استخدام أداة تجعيد الرموش كثيراً لأن التجعيد العنيف يمكن أن يؤدي إلى إتلاف و كسر الشعر الهش على الجفون.
- الحواجب
تصبح الحواجب أرق وتفقد لمعانها ولونها، يمكنك استخدام المنتجات المتوفرة في المنزل لإعادة حاجبيكِ كما كانوا، استخدمي قلم رصاص بدرجة مناسبة وفرشاة جيدة وجل تثبيت.
- الشعر
يصبح لون الشعر رمادي ويصبح الشعر أرق وأخف وزناً، وتتوقف العديد من البصيلات عن إنتاج شعر جديد، ونتيجة لذلك تقل كمية الشعر، وتصبح فروة الرأس أكثر وضوحاً، استخدمي المنتجات المناسبة لإبطاء عملية شيخوخة شعرك، قومي بترطيب وتغذية شعرك، ولا تستخدمي الكثير من الشامبو، واغسلي شعرك مرتين في الأسبوع على الأقل.
- الأنف
تنمو الأنف في الطول بسبب انهيار البروتينات والكولاجين والإيلاستين في الجلد وخاصة في طرف الأنف، يمكنك معالجة ذلك ببساطة عن طريق استخدام الكنتوري البسيط.
- الشفاه
تصبح الشفاه أرق وتصبح حدودها غير واضحة بسبب إنتاج جسمنا مع التقدم في السن كميات أقل من الكولاجين، لذلك قومي باستخدام بلسم وأحمر شفاه يحتويان على مرشحات للأشعة فوق البنفسجية.
- منطقة الحوض
تشير الدراسات إلى أن حوض المرأة يضيق مع تقدم العمر، لا يوجد شيء يمكنك فعله في تلك الحالة، ولكن الحل الوحيد هو الحفاظ على صحة عظامك لأطول فترة ممكنة، افعلي ذلك عن طريق تناول المزيد من الخضراوات الطازجة والأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم.
- الأقدام
تصبح الطبقة الخارجية من الجلد أكثر سمكاً، وتصبح الأنسجة التي توجد تحت الجلد أرق، لذلك يصبح الجلد جافاً ومشدوداً، ويصبح جلد القدمين خشناً ومتقشراً بالإضافة إلى وجود شقوق، يجب عليكِ أن تستخدمي مرطب كل يوم لمنع التقشر والشد.
- الركبتين
يحدث تمدد للجلد الموجود على الركبة، وتصبح عضلات وأربطة الركبة أضعف، يمكنك منع ظهور علامة الشيخوخة على ركبتيكِ عن طريق وضعية القرفصاء والمشي المنتظم وركوب الدراجات.
- الإبطين
يصبح الجلد حساس للغاية ويفقد مرونته في وقت مبكر جداً، فبدلاً من إخفاء كتفيكِ تحت الملابس حاولي تأخير ترهل جلد الإبط لأطول فترة ممكنة، تتطلب منطقة كتفك نفس مستوى التمرين الذي تتطلبه عضلات البطن، لذلك لا تنسي التركيز على هذه المنطقة عند ممارسة التمارين الرياضية ، لتقوية العضلة ثلاثية الرؤوس حاولي القيام بتمارين الضغط وغيرها من تمارين بناء العضلة ثلاثية الرؤوس.
العناية بالبشرة
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