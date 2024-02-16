واثق الخطوة يمشى ملكا.. مصور يرصد مشهدا مهيبا لأنثى نسر فى أمريكا.. فيديو

MENAFN - Youm7) أصبح للحياة البريةبما تحتويه من حيوانات مفترسة وأخرى أليفة، مصورين متخصصين، يستطيعون الحصول على اللقطات الخاصة والمميزة، والتى تفوز الكثير منها فى المسابقات العالمية للتصوير، وتكون شاهدة على براعة المصور، وأيضًا على كواليس عجيبة ومبهرة من هذا العالم السحرى الذى يتابعه الملايين من البشر، سواء من خلال القنوات المتخصصة أو من خلال الصور الفوتوغرافية.

وفى مقطع فيديو نادر تجاوز الـ30 مليون مشاهدة على "انستجرام"، رصد المصور اللبنانى الأرمنى مارك بولدوكيان، مشية مهيبة لنسر فى ولاية ألاسكا الأمريكية، شبهها البعض بـ"مشية رعاة البقر".

وبحسب موقع CNN بالعربية، يروى بولدوكيان، وهو مصور فوتوغرافى محترف وصانع محتوى مختص بالمناظر الطبيعية والحياة البرية، كواليس هذا المشهد النادر للطائر الوطنى فى الولايات المتحدة، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصة التواصل الاجتماعى "انستجرام".

النسر

وقال بولدوكيان: "ألهمتنى روعة وجمال هذه النسور التى تحلّق شامخة حتى فى خضم شتاء ألاسكا البارد"، وقد خاض بولدوكيان رحلته الأولى إلى ألاسكا، قبل 5 سنوات، وكانت مشاهدة هذه النسور وتوثيقها بالصور ومقاطع فيديو فى بيئتها الطبيعية بمثابة حلم تحقق بالنسبة للمصور اللبنانى الأرمنى.

وأوضح بولدوكيان أن الموقع الذى وثق فيه هذا المشهد يُعد معقلا للنسور الصلعاء، حيث تجتمع

خلال حدث "سباق السلمون" السنوي، وتحديدا فى شهر نوفمبر، لهجرة الأسماك.