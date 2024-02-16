واثق الخطوة يمشى ملكا.. مصور يرصد مشهدا مهيبا لأنثى نسر فى أمريكا.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) أصبح للحياة البرية
بما تحتويه من حيوانات مفترسة وأخرى أليفة، مصورين متخصصين، يستطيعون الحصول على اللقطات الخاصة والمميزة، والتى تفوز الكثير منها فى المسابقات العالمية للتصوير، وتكون شاهدة على براعة المصور، وأيضًا على كواليس عجيبة ومبهرة من هذا العالم السحرى الذى يتابعه الملايين من البشر، سواء من خلال القنوات المتخصصة أو من خلال الصور الفوتوغرافية.
وفى مقطع فيديو نادر تجاوز الـ30 مليون مشاهدة على "انستجرام"، رصد المصور اللبنانى الأرمنى مارك بولدوكيان، مشية مهيبة لنسر فى ولاية ألاسكا الأمريكية، شبهها البعض بـ"مشية رعاة البقر".
وبحسب موقع CNN بالعربية، يروى بولدوكيان، وهو مصور فوتوغرافى محترف وصانع محتوى مختص بالمناظر الطبيعية والحياة البرية، كواليس هذا المشهد النادر للطائر الوطنى فى الولايات المتحدة، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصة التواصل الاجتماعى "انستجرام".
النسر
وقال بولدوكيان: "ألهمتنى روعة وجمال هذه النسور التى تحلّق شامخة حتى فى خضم شتاء ألاسكا البارد"، وقد خاض بولدوكيان رحلته الأولى إلى ألاسكا، قبل 5 سنوات، وكانت مشاهدة هذه النسور وتوثيقها بالصور ومقاطع فيديو فى بيئتها الطبيعية بمثابة حلم تحقق بالنسبة للمصور اللبنانى الأرمنى.
وأوضح بولدوكيان أن الموقع الذى وثق فيه هذا المشهد يُعد معقلا للنسور الصلعاء، حيث تجتمع
خلال حدث "سباق السلمون" السنوي، وتحديدا فى شهر نوفمبر، لهجرة الأسماك.
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