شركة أزياء يابانية تطلق سترة على شكل سمكة الشمس.. صور

MENAFN - Youm7) اجتاحت ماركة الملابس اليابانية Felissimo مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعى بملابس غير عادية مستوحاة من الشكل الفريد لـ سمكة الشمس العملاقة ، حيث نشر فريق وسائل التواصل الاجتماعى فى Felissimo الشهر الماضى، رسالة قال فيها: "بالنسبة لأولئك منكم الذين يريدون أن يصبحوا سمكة شمس، فقد أنشأنا ملابس للغرفة تسمح لك بارتداء سمكة شمس.. فرص ارتداء سمكة الشمس لا تأتى كثيرًا فى الحياة، لذا آمل أن تغتنم هذه الفرصة".

السترة اليابانية الجديدة

أحدثت سترة سمكة الشمس جدلًا واسعًا على مواقع السوشيال ميديا، لا سيما أنها تأتى على شكل مخلوق بحرى ضخم مع أكمام كبيرة على شكل زعانف، بينما فم السمكة يأتى في منطقة الرقبة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

شكل السمكة

تلقى التصميم أكثر من 15000 إعجاب، ويبدو أن ملابس النوم الغريبة بدأت كمناقشة مضحكة بين مصممى فيليسيمو، والذين لم يعتقد البعض منهم أنه يمكن إعادة تصميم شكل سمكة الشمس ف هيئة ملابس، ولكن أثناء تبادل الأفكار، توصلوا إلى نسخة يمكن ارتداؤها.

نموذج لارتداء السترة

وغردت الشركة على موقع X: "ظللنا نكرر أننا إذا حاولنا إعادة إنشاء سمكة شمس، فلن تكون مناسبة كملابس، وإذا حاولنا أن نجعلها سهلة الارتداء، فلن تكون على شكل سمكة شمس، ولكن فى النهاية، كنا قادرين على تحقيق الشكل المثالى".

يتناسب هذا الثوب الغريب بشكل جيد مع السراويل والتنانير، لكن فيليسيمو اعترفت بأنها فوجئت بنجاح ثوب سمكة الشمس والعدد الهائل من الطلبات، ويمكن طلب السترة من موقع Felissimo الإلكترونى مقابل 53 دولار، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تشحن دوليا.