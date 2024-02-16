شركة أزياء يابانية تطلق سترة على شكل سمكة الشمس.. صور

(MENAFN
- Youm7) اجتاحت ماركة الملابس اليابانية Felissimo مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعى بملابس غير عادية مستوحاة من الشكل الفريد لـ سمكة الشمس العملاقة ، حيث نشر فريق وسائل التواصل الاجتماعى فى Felissimo الشهر الماضى، رسالة قال فيها: "بالنسبة لأولئك منكم الذين يريدون أن يصبحوا سمكة شمس، فقد أنشأنا ملابس للغرفة تسمح لك بارتداء سمكة شمس.. فرص ارتداء سمكة الشمس لا تأتى كثيرًا فى الحياة، لذا آمل أن تغتنم هذه الفرصة".
السترة اليابانية الجديدة
أحدثت سترة سمكة الشمس جدلًا واسعًا على مواقع السوشيال ميديا، لا سيما أنها تأتى على شكل مخلوق بحرى ضخم مع أكمام كبيرة على شكل زعانف، بينما فم السمكة يأتى في منطقة الرقبة، بحسب ما ذكر موقع oddity central.
شكل السمكة
تلقى التصميم أكثر من 15000 إعجاب، ويبدو أن ملابس النوم الغريبة بدأت كمناقشة مضحكة بين مصممى فيليسيمو، والذين لم يعتقد البعض منهم أنه يمكن إعادة تصميم شكل سمكة الشمس ف هيئة ملابس، ولكن أثناء تبادل الأفكار، توصلوا إلى نسخة يمكن ارتداؤها.
نموذج لارتداء السترة
وغردت الشركة على موقع X: "ظللنا نكرر أننا إذا حاولنا إعادة إنشاء سمكة شمس، فلن تكون مناسبة كملابس، وإذا حاولنا أن نجعلها سهلة الارتداء، فلن تكون على شكل سمكة شمس، ولكن فى النهاية، كنا قادرين على تحقيق الشكل المثالى".
يتناسب هذا الثوب الغريب بشكل جيد مع السراويل والتنانير، لكن فيليسيمو اعترفت بأنها فوجئت بنجاح ثوب سمكة الشمس والعدد الهائل من الطلبات، ويمكن طلب السترة من موقع Felissimo الإلكترونى مقابل 53 دولار، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تشحن دوليا.
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