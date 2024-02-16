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رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: نستهدف 15% نموا بالصادرات 2024

2/16/2024 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) سلم المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري ، جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA في نسختها الثالثة خلال احتفالية كبيرة في قصر عابدين، وذلك بمشاركة كبيرة لشركات القطاع الهندسي وعدد من رموز وزارة الصناعة والتجارة.



قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 20 جائزة من المجلس التصديري
منها 18 جائزة طبقًا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بحجم وأرقام الصادرات المحققة للصادرات عن عام 2023 وجائزة لأفضل منتج مبتكر وتم تشكيل لجنة للبت في المتقدمين للجوائز بكل حيادية.



وأشار إلى زيادة عدد الشركات المشاركة في الجوائز ليصل إلى 100 شركة تتنافس على الـ 20 جائزة، في مقابل 85 شركة في النسختين السابقتين كانوا يتنافسون على 18 جائزة، كما تم استحداث 3 فئات في كل جائزة.





وأكد الصياد خلال كلمته في الاحتفالية، على جوائز التميز في التصدير الهندسي" EXXA" تعتبر فكرة خالصة للمجلس التصديري ويجرى تنظيم النسخة الثالثة منها خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي والثانية والتي لاقت قبولًا واسعًا لدى القطاعات الهندسية المختلفة في ظل اتجاه واضح من جميع المصانع لزيادة صادراتها لتمكين الحكومة من تحقيقات مستهدفات الـ 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة.



وأشار إلى ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 بنسبة 10.5% حيث بلغت 4.245 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقارنة بـ 3.841 مليار دولار عام 2022، مؤكداً أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات بشكل سنو بنسبة لا تقل عن 10%.

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وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أن القطاع استطاع تحقيق نتائج قياسية في الصادرات خلال العام الماضي
وتخطت حاجز الـ 4 مليارات دولار والذي يعد عامًا في منتهى
الصعوبة من ظروف اقتصادية داخلية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعدوان غزة و مؤخرا الاعتداء على السفن البحرية في مدخل البحر الاحمر.

وذكر "الصياد " أنه رغم كل هذه التحديات التي تحدث مجتمعة لأول مرة إلا أن هناك إصرار كبير من المجلس التصديري للصناعات الهندسية على التعامل مع كل التحديات وفتح الأسواق الجديدة واستحداث أفكار جديدة تساعد على زيادة الصادرات، خاصة في ظل العديد من الشركات التي تتمتع بإنتاج ذي جودة عالية يرفع شعار صنع في مصر عالميا.

ونوه بأن الشركات المصرية استطاعت تحقيق المستحيل بالرغم من الازمات الطاحنة السابقة فضلا عن التحديات الداخلية في مصر، لذا فتلك الشركات التي حققت نتائج إيجابية في عام 2033 تستحق أكثر من تكريم وتستحق عدة جوائز وليس جائزة واحدة لقدرتها على التعامل مع وضع صعب للغاية وساهمت بجزء مؤثر في خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات وحل جزء ولو يسير من أزمة العملة التي تمر بها البلاد حاليًا.



ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة خلال العام الجاري للوصول لمستويات أعلى في التصدير وخاصة أنه يوجد العديد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة ستبدأ عملها في مصر وهذه الاستثمارات مستهدفة على الاقل 50٪ من انتاجها للتصدير
مما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الصادرات لكل أسواق العالم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% لتصل إلى 4.9 مليار دولار



وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، خلال الاحتفالية، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA" تسعى لدعم اتجاه الدولة لخلق مجتمع تصديري يجمع المُصدرين في كافة المجالات الهندسية وشركات من أحجام مختلفة، وخلق منافسة بين الشركات هدفها التنافس على زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق الجديدة.



وأشارت إلى تقسيم الشركات إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بجانب فئة الشركات العالمية والشركات التي تعمل في المناطق الحرة والشركات التي لها أكبر عدد من الأسواق، كما تم تخصيص جائزة خاصة لأكبر مُصدر في السوق الإفريقي وجائزة تصدير لبراندات عالمية، وجائزة ريادة الأعمال وغيرها من الجوائز .














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