وزير الإسكان يقرر ندب مصطفى النجار لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة

(MENAFN
- Youm7) أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قرارًا بندب المهندس
مصطفى محمد إبراهيم
النجار، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمواد البناء بالمستوى
الوظيفي (العالية) بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالمستوى الوظيفي (الممتازة)،
وتكون له السلطات المقررة فى هذا الشأن، وذلك لمدة عام.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن عقد 10 اجتماعات،
خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعاً، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس،
ومقابر.
تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب فى 38 مدينة جديدة، بمساحة حوالى 5961.26 فدان، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية فى مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة – ....) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدان.
MENAFN16022024000132011024ID1107860522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.