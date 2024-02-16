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وزير الإسكان يقرر ندب مصطفى النجار لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة

2/16/2024 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قرارًا بندب المهندس
مصطفى محمد إبراهيم
النجار، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمواد البناء بالمستوى
الوظيفي (العالية) بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالمستوى الوظيفي (الممتازة)،
وتكون له السلطات المقررة فى هذا الشأن، وذلك لمدة عام.



وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن عقد 10 اجتماعات،
خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعاً، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس،
ومقابر.



تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب فى 38 مدينة جديدة، بمساحة حوالى 5961.26 فدان، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية فى مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة – ....) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدان.
















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