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الإسكان: بيع محال تجارية ووحدتين إداريتين بمدينتى برج العرب والنوبارية الجديدتين

2/16/2024 4:26:00 AM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة ، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز وشرطة التعمير ، وأشار
إلى أن متوسط المساحات للمحال تتراوح من 15 م2 : 40م2.



وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم عقد جلسة المزاد العلنى لبيع 12 محلاً تجارياً، و2 وحدة إدارية، وصيدلية، وذلك بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية، وذلك في إطار سعي جهاز تنمية مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الأمثل للموارد.




وأوضح الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال ما عدا محل واحد، وكان المركز التكنولوجي بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، قد شهد تزاحماً كبيراً لدفع مبالغ التأمين الابتدائي، حيث قام جهاز المدينة بوضع خطة طبقاً لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقاً لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.



وأكد جهاز المدينة سعيه الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.
















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