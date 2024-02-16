ركن الفتاوى التابع للأزهر يواصل نشاطه بعد مشاركته بمعرض القاهرة للكتاب

MENAFN - Youm7) قالت دينا شعبان أحد مسئولي العلاقات العامة بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف ،أن الدور الافتائي للأزهر الشريف مستمر طوال العام وليس قاصر فقط على الخدمات التي يقدمها ركن الفتوى خلال معرض الكتاب، وذلك من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والذي يقدم خدمة الفتاوى الهاتفية، وأيضًا من خلال استقباله لطلبات الفتاوى من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يقوم الأزهر بدوره في تقديم الفتاوى الصحيحة من خلال لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، فضًلا عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية المسئول عن لجان الفتوى الرئيسة بالمحافظات على مستوى الجمهورية.وأضافت في تصريح لليوم السابع أن ركن الفتوى يتواجد بشكل دائم في المعارض المختلفة ومنهم معرض الإسكندرية للكتاب، بالإضافة إلى اللقاءات التي يقوم بها واعظين وواعظات الأزهر الشريف مع المواطنين في مراكز الشباب والنوادي والجوامع والأماكن العامة.

ومن الأسئلة المعتادة، التى يسأل عنها المواطنين ما يتعلق بالعبادات والأخلاق والمعاملات، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية من خلع وطلاق وزواج وغيرها، كما تتعدد الأسئلة عن المعاملات المالية الخاصة بالبنوك أو البورصة، وكذلك أسئلة المواريث وفساد الأخلاق بين الشباب والأسئلة المتعلقة بالطب ومنها إسقاط الأجنة وطريقة التعامل مع الحمل المشوه ونقل الأعضاء والوسواس القهري الذي انتشر بين الشباب في الفترة الأخيرة بسبب الأفكار المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فصنعت جيلا يعاني من الوسواس القهري بسبب وصولهم للأفكار وتداولها بطريقة خاطئة.

ومن الأسئلة المعتادة التي تسال عنها النساء والفتيات، ما يتعلق بأمور الطهارة وقضاء الفائت من رمضان إن كان بالقضاء والصيام أو بإخراج الفدية، كما تتساءل السيدات عن حكم استخدام أدوات التجميل، وتعقيم القطط والـ "مايكروبليدنج" أو ما يعرف برسم الحواجب، بالإضافة أيضًا إلى الأسئلة التي تتعلق بالرسم الشخصي، وحكم استخدام الصابون المصنع من لبن الحمير، وأضافت أيضًا أن من أكثر الاسئلة الشائعة الأسئلة المتعلقة بضوابت الزي الشرعي، بالإضافة إلى أسئلة عقوق الوالدين وأسئلة الزواج والطلاق والزواج العرفي والميراث، وحكم السفر بدون محرم سواء للعمرة أو الدراسة أو العمل للخارج.

وقد شهد ركن الفتاوى التابع لجناح الأزهر خلال مشاركته فى فعاليات

معرض القاهرة الدولي للكتاب

في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض باختلاف الأعمار والأجناس بين الشباب والرجال والنساء، وذلك للذين يبحثون عن إجابات للكثير من الأسئلة الدينية التي يرغبون في معرفة إجاباته، وقد حقق الجناح نجاحًا كبيرًا، حيث تلقى أكثر من 20 ألف سؤال خلال فترة المعرض أجاب عنهم مجموعة من الواعظين والواعظات بلجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف.