ركن الفتاوى التابع للأزهر يواصل نشاطه بعد مشاركته بمعرض القاهرة للكتاب

(MENAFN
- Youm7) قالت دينا شعبان أحد مسئولي العلاقات العامة بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف ،
أن الدور الافتائي للأزهر الشريف مستمر طوال العام وليس قاصر فقط على الخدمات التي يقدمها ركن الفتوى خلال معرض الكتاب، وذلك من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والذي يقدم خدمة الفتاوى الهاتفية، وأيضًا من خلال استقباله لطلبات الفتاوى من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كما يقوم الأزهر بدوره في تقديم الفتاوى الصحيحة من خلال لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، فضًلا عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية المسئول عن لجان الفتوى الرئيسة بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضافت في تصريح لليوم السابع أن ركن الفتوى يتواجد بشكل دائم في المعارض المختلفة ومنهم معرض الإسكندرية للكتاب، بالإضافة إلى اللقاءات التي يقوم بها واعظين وواعظات الأزهر الشريف مع المواطنين في مراكز الشباب والنوادي والجوامع والأماكن العامة.
ومن الأسئلة المعتادة، التى يسأل عنها المواطنين ما يتعلق بالعبادات والأخلاق والمعاملات، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية من خلع وطلاق وزواج وغيرها، كما تتعدد الأسئلة عن المعاملات المالية الخاصة بالبنوك أو البورصة، وكذلك أسئلة المواريث وفساد الأخلاق بين الشباب والأسئلة المتعلقة بالطب ومنها إسقاط الأجنة وطريقة التعامل مع الحمل المشوه ونقل الأعضاء والوسواس القهري الذي انتشر بين الشباب في الفترة الأخيرة بسبب الأفكار المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فصنعت جيلا يعاني من الوسواس القهري بسبب وصولهم للأفكار وتداولها بطريقة خاطئة.
ومن الأسئلة المعتادة التي تسال عنها النساء والفتيات، ما يتعلق بأمور الطهارة وقضاء الفائت من رمضان إن كان بالقضاء والصيام أو بإخراج الفدية، كما تتساءل السيدات عن حكم استخدام أدوات التجميل، وتعقيم القطط والـ "مايكروبليدنج" أو ما يعرف برسم الحواجب، بالإضافة أيضًا إلى الأسئلة التي تتعلق بالرسم الشخصي، وحكم استخدام الصابون المصنع من لبن الحمير، وأضافت أيضًا أن من أكثر الاسئلة الشائعة الأسئلة المتعلقة بضوابت الزي الشرعي، بالإضافة إلى أسئلة عقوق الوالدين وأسئلة الزواج والطلاق والزواج العرفي والميراث، وحكم السفر بدون محرم سواء للعمرة أو الدراسة أو العمل للخارج.
وقد شهد ركن الفتاوى التابع لجناح الأزهر خلال مشاركته فى فعاليات
معرض القاهرة الدولي للكتاب
في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض باختلاف الأعمار والأجناس بين الشباب والرجال والنساء، وذلك للذين يبحثون عن إجابات للكثير من الأسئلة الدينية التي يرغبون في معرفة إجاباته، وقد حقق الجناح نجاحًا كبيرًا، حيث تلقى أكثر من 20 ألف سؤال خلال فترة المعرض أجاب عنهم مجموعة من الواعظين والواعظات بلجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف.
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