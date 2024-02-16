اعرف مصير اثنين من نشطاء المناخ حاولوا تخريب لوحة ولادة كوكب الزهرة

(MENAFN
- Youm7) قام اثنان من نشطاء المناخ بلصق صور الدمار البيئي على اللوحة الزجاجية التي تحمي لوحة بوتيتشيلي في القرن الخامس عشر التي تحمل عنوان " ولادة كوكب الزهرة" فى معرض أوفيزى فى فلورنسا،
وقام نشطاء المناخ، بتصوير مدينة توسكان التي غمرتها الفيضانات، وقاموا
بلصق الصور على لوحة "ولادة كوكب الزهرة".
وقال أحد المتظاهرين: "تواصل الحكومة التظاهر بأن الحقول لم تحترق، وأن المياه لن تكون مشكلة هذا الصيف، وأن المنازل التي دمرتها الفيضانات هي أحداث عرضية وليست ناجمة عن اختيارات بشرية، مضيفا أن بدلاً من التعامل مع هذه المشاكل الحقيقية، فإنها تضع قوانين سخيفة"، وقامت رجال الأمن، بإخراج
النشطاء من المعرض ونقلهما إلى مركز الشرطة"، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.
اللوحة الفنية
وحكم قاض في فلورنسا بأن الناشطين اللذين ألصقا أيديهما بالزجاج الذي يحمي لوحة أخرى من لوحات بوتيتشيلي في معرض أوفيزي في عام 2022، غير مذنبين بارتكاب جناية.
ووافق البرلمان الإيطالي على قانون يشدد العقوبات على من يلحقون الضرر بالآثار والمواقع الثقافية، بعد موجة من الاحتجاجات المناخية المستمرة التي اجتاحت أوروبا.
وبدأ نشطاء المناخ في الاحتجاجات السلمية في إيطاليا عام 2022، قبل الانتخابات العامة في البلاد وخلال هذه الاحتجاجات، كثيرًا ما ناشد النشطاء السياسيين إعطاء الأولوية لتغير المناخ .
وفي جميع أنحاء أوروبا، كان هناك عدد من الاحتجاجات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك مؤخرًا رش لوحة الموناليزا بالحساء ، بالإضافة إلى لوحة مونيه .
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