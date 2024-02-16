اعرف مصير اثنين من نشطاء المناخ حاولوا تخريب لوحة ولادة كوكب الزهرة

MENAFN - Youm7) قام اثنان من نشطاء المناخ بلصق صور الدمار البيئي على اللوحة الزجاجية التي تحمي لوحة بوتيتشيلي في القرن الخامس عشر التي تحمل عنوان " ولادة كوكب الزهرة" فى معرض أوفيزى فى فلورنسا،وقام نشطاء المناخ، بتصوير مدينة توسكان التي غمرتها الفيضانات، وقاموابلصق الصور على لوحة "ولادة كوكب الزهرة".

وقال أحد المتظاهرين: "تواصل الحكومة التظاهر بأن الحقول لم تحترق، وأن المياه لن تكون مشكلة هذا الصيف، وأن المنازل التي دمرتها الفيضانات هي أحداث عرضية وليست ناجمة عن اختيارات بشرية، مضيفا أن بدلاً من التعامل مع هذه المشاكل الحقيقية، فإنها تضع قوانين سخيفة"، وقامت رجال الأمن، بإخراج

النشطاء من المعرض ونقلهما إلى مركز الشرطة"، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.

اللوحة الفنية





وحكم قاض في فلورنسا بأن الناشطين اللذين ألصقا أيديهما بالزجاج الذي يحمي لوحة أخرى من لوحات بوتيتشيلي في معرض أوفيزي في عام 2022، غير مذنبين بارتكاب جناية.

ووافق البرلمان الإيطالي على قانون يشدد العقوبات على من يلحقون الضرر بالآثار والمواقع الثقافية، بعد موجة من الاحتجاجات المناخية المستمرة التي اجتاحت أوروبا.

وبدأ نشطاء المناخ في الاحتجاجات السلمية في إيطاليا عام 2022، قبل الانتخابات العامة في البلاد وخلال هذه الاحتجاجات، كثيرًا ما ناشد النشطاء السياسيين إعطاء الأولوية لتغير المناخ .

وفي جميع أنحاء أوروبا، كان هناك عدد من الاحتجاجات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك مؤخرًا رش لوحة الموناليزا بالحساء ، بالإضافة إلى لوحة مونيه .