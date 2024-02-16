شاهد القناع الجنائزى للملك توت عنخ آمون من مقتنيات المتحف المصري

MENAFN - Youm7) نشاهد اليوم من مقتنيات المتحف المصرى القناع الجنائزى للملك توت عنخ أمون عثر عليه ضمن محتويات المقبرة ، حيث ارتبط القناع في مصر القديمة بفكرة البعث والخلود نظراً لأنه يحمل ملامح الشخص المتوفي حتي تتعرف عليه الروح وبالتالي تعود اليه ويبعث من جديد ويعرض القناع بقاعة كنوز الملك توت عنخ آمون بالدور العلوي بالمتحف المصري.

كان توت عنخ آمون أو الفرعون الذهبي كما ذاعت شهرته عالمياً أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة.دفن في مقبرته الشهيرة – مقبرة 62– بوادي الملوك، ويُجمع علماء المصريات حول العالم على أن عظمة إكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون» ليست لأنه ملك محارب ساهم في توسيع أرجاء الإمبراطورية المصرية، أو لأنه كان ملك بَناء تميز عصره بالبناء والتعمير حيث أقام العديد من المعابد والمنشآت، ولكن لأنه إستطاع أن يُخفى مقبرتة عن أعين اللصوص، لتظل محتفظة بكنوزها حتى يومنا هذا، لتكون شاهدًا على هذا الجانب الهام من التاريخ المصري القديم .

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".

كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.