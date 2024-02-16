علماء الآثار يكشفون عن مدرسة تعلم فيها الإسكندر الأكبر على يد أرسطو

(MENAFN
- Youm7) يحرص علماء الآثار اليونانيون على مواصلة التنقيب في موقع ميزا الأثرى الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مقدونيا، حيث يُعتقد أن أرسطو قام بتعليم الإسكندر الأكبر فى مدرسة قديمة هناك.
وكتب أنجيليكي كوتاريدي، مدير متحف المقابر الملكية في أيجاي، على فيس بوك، أن أرسطو قام بالتدريس للإسكندر وجيل المقدونيين، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورت.
وقال علماء الآثار إنه تم التنقيب فقط فى جزء من المدرسة القديمة، وفى صالة الألعاب الرياضية حتى الآن، وأن المنطقة لا تزال تحتوى على الكثير من المفاجآت التي يمكن تقديمها.
مدرسة ميزا
لم تكن ميزا مدرسة بسيطة، بل كانت نموذجاً لجميع المدارس من مقدونيا وآسيا الصغرى إلى الصحراء الكبرى وضفاف نهر السند وسهوب آسيا الوسطى.
ووضع علماء الآثار خطة تنقيب، لتسليط الضوء على سحر موقع ميزا، الذي تم العثور عليه على بعد كيلومترين فقط من مدينة ناوسا، التي تستضيف مسرحًا ومقابر رمزية بصرف النظر عن المدرسة.
وتتميز هذه الهياكل الجوفية بواجهات رائعة تشبه المعبد وتحتوي على غرفة أو اثنتين من غرف الدفن، وهي معروفة بزخارفها المرسومة الرائعة، والتي تمثل بعض الأمثلة الباقية الوحيدة من اللوحات اليونانية القديمة واسعة النطاق .
ويتميز الموقع بوجود هياكل جوفية بواجهات رائعة تشبه المعبد وتحتوي على غرفة أو اثنتين من غرف الدفن، وهي معروفة بزخارفها المرسومة الرائعة، والتي تمثل بعض الأمثلة الباقية الوحيدة من اللوحات اليونانية القديمة واسعة النطاق .
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