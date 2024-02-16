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علماء الآثار يكشفون عن مدرسة تعلم فيها الإسكندر الأكبر على يد أرسطو

2/16/2024 4:25:57 AM
(MENAFN- Youm7) يحرص علماء الآثار اليونانيون على مواصلة التنقيب في موقع ميزا الأثرى الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مقدونيا، حيث يُعتقد أن أرسطو قام بتعليم الإسكندر الأكبر فى مدرسة قديمة هناك.

وكتب أنجيليكي كوتاريدي، مدير متحف المقابر الملكية في أيجاي، على فيس بوك، أن أرسطو قام بالتدريس للإسكندر وجيل المقدونيين، وفقا لما ذكره موقع جريك ريبورت.

وقال علماء الآثار إنه تم التنقيب فقط فى جزء من المدرسة القديمة، وفى صالة الألعاب الرياضية حتى الآن، وأن المنطقة لا تزال تحتوى على الكثير من المفاجآت التي يمكن تقديمها.


مدرسة ميزا

لم تكن ميزا مدرسة بسيطة، بل كانت نموذجاً لجميع المدارس من مقدونيا وآسيا الصغرى إلى الصحراء الكبرى وضفاف نهر السند وسهوب آسيا الوسطى.

ووضع علماء الآثار خطة تنقيب، لتسليط الضوء على سحر موقع ميزا، الذي تم العثور عليه على بعد كيلومترين فقط من مدينة ناوسا، التي تستضيف مسرحًا ومقابر رمزية بصرف النظر عن المدرسة.

وتتميز هذه الهياكل الجوفية بواجهات رائعة تشبه المعبد وتحتوي على غرفة أو اثنتين من غرف الدفن، وهي معروفة بزخارفها المرسومة الرائعة، والتي تمثل بعض الأمثلة الباقية الوحيدة من اللوحات اليونانية القديمة واسعة النطاق .

ويتميز الموقع بوجود هياكل جوفية بواجهات رائعة تشبه المعبد وتحتوي على غرفة أو اثنتين من غرف الدفن، وهي معروفة بزخارفها المرسومة الرائعة، والتي تمثل بعض الأمثلة الباقية الوحيدة من اللوحات اليونانية القديمة واسعة النطاق .







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