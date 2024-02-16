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تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين أو تعطيل نسبة البطارية على أجهزة Iphone

2/16/2024 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) تتيح شركة Apple تقديم خيار نسبة البطارية على أجهزة iPhone، وكما يوحي الاسم، تسمح هذه الميزة للمستخدمين عرض حالة البطارية دون الحاجة إلى سحب مركز التحكم للأسفل، ولم تكن ميزة النسبة المئوية للبطارية متوفرة دائمًا على أجهزة iPhone، لكن Apple أزالتها بعد إطلاق iPhone X في عام 2018، وقد تمت إزالتها منذ أن قدمت Apple النوتش الكبير، والذي، على حد تعبير Apple، استغرق مساحة كبيرة.



هناك بعض مستخدمي iPhone معتادون على عدم وجود نسبة البطارية والعكس، وقد لا يعجبهم كيفية ظهور شريط حالة البطارية (المعروف أيضًا باسم نسبة البطارية)، في هذه الحالة، قدمت شركة Apple خيار تعطيلها أيضًا، حيث يبدو أن الميزة ممكّنة افتراضيًا.



كيفية تمكين نسبة البطارية في iPhone بنظام iOS 16


انتقل إلى الإعدادات > البطارية > تشغيل النسبة المئوية للبطارية، عملية تعطيل الخيار هي نفسها، للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > البطارية > إيقاف تشغيل النسبة المئوية للبطارية.



يمكنك أيضًا إضافة أداة نسبة البطارية إلى الشاشة الرئيسية للتحقق من مستويات بطارية iPhone والملحقات المتصلة (بما في ذلك AirPods والأجهزة الأخرى).



لإضافة أداة النسبة المئوية للبطارية:



1- المس مع الاستمرار خلفية الشاشة الرئيسية حتى تبدأ التطبيقات في الاهتزاز.

2- اضغط على زر إضافة عنصر واجهة المستخدم (الممثل برمز علامة الزائد) الموجود أعلى الشاشة ثم قم بالتمرير لأسفل.

3- اضغط على البطاريات.

4- الآن اسحب لليسار ولليمين عبر الأدوات لعرض خيارات الحجم.

5- اضغط على تم لتعيين القطعة على الشاشة الرئيسية.
















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