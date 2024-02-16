تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين أو تعطيل نسبة البطارية على أجهزة Iphone

(MENAFN
- Youm7) تتيح شركة Apple تقديم خيار نسبة البطارية على أجهزة iPhone، وكما يوحي الاسم، تسمح هذه الميزة للمستخدمين عرض حالة البطارية دون الحاجة إلى سحب مركز التحكم للأسفل، ولم تكن ميزة النسبة المئوية للبطارية متوفرة دائمًا على أجهزة iPhone، لكن Apple أزالتها بعد إطلاق iPhone X في عام 2018، وقد تمت إزالتها منذ أن قدمت Apple النوتش الكبير، والذي، على حد تعبير Apple، استغرق مساحة كبيرة.
هناك بعض مستخدمي iPhone معتادون على عدم وجود نسبة البطارية والعكس، وقد لا يعجبهم كيفية ظهور شريط حالة البطارية (المعروف أيضًا باسم نسبة البطارية)، في هذه الحالة، قدمت شركة Apple خيار تعطيلها أيضًا، حيث يبدو أن الميزة ممكّنة افتراضيًا.
كيفية تمكين نسبة البطارية في iPhone بنظام iOS 16
انتقل إلى الإعدادات > البطارية > تشغيل النسبة المئوية للبطارية، عملية تعطيل الخيار هي نفسها، للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > البطارية > إيقاف تشغيل النسبة المئوية للبطارية.
يمكنك أيضًا إضافة أداة نسبة البطارية إلى الشاشة الرئيسية للتحقق من مستويات بطارية iPhone والملحقات المتصلة (بما في ذلك AirPods والأجهزة الأخرى).
لإضافة أداة النسبة المئوية للبطارية:
1- المس مع الاستمرار خلفية الشاشة الرئيسية حتى تبدأ التطبيقات في الاهتزاز.
2- اضغط على زر إضافة عنصر واجهة المستخدم (الممثل برمز علامة الزائد) الموجود أعلى الشاشة ثم قم بالتمرير لأسفل.
3- اضغط على البطاريات.
4- الآن اسحب لليسار ولليمين عبر الأدوات لعرض خيارات الحجم.
5- اضغط على تم لتعيين القطعة على الشاشة الرئيسية.
MENAFN16022024000132011024ID1107860513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.