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خطوات.. ماذا تفعل إذا نسيت رمز مرور Apple Vision Pro الخاص بك

2/16/2024 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) عندما أطلقت Apple جهاز Vision Pro لأول مرة، لم توفر سماعة الرأس أى طريقة لإعادة ضبط الجهاز دون فتحه أولاً باستخدام رمز المرور، أدى ذلك إلى ترك أولئك الذين نسوا رمز المرور الخاص بهم غير قادرين على الوصول إلى الجهاز مرة أخرى ما لم يأخذوه إلى متجر Apple أو يرسلوه مرة أخرى إلى Apple.



كما هو الحال مع أجهزة iOS من Apple، لا يمكن إدخال رمز المرور غير الصحيح عدة مرات وإلا سيتم تعطيل Vision Pro، مع فترة انتظار قبل التمكن من إدخال رمز المرور مرة أخرى.



تتطلب إزالة رمز المرور على Vision Pro إعادة ضبط ومسح كل المحتوى الموجود على سماعة الرأس، ومع ذلك، عندما تم إطلاق Vision Pro في الأصل، لم توفر Apple أي طريقة للوصول إلى وضع إعادة التعيين عبر أي مجموعة من الضغطات على الأزرار، لا يمكن إجراء مسح Vision Pro إلا من خلال تطبيق الإعدادات، ويتطلب الوصول إلى أي تطبيق بالطبع رمز المرور.



ولحسن الحظ، أدركت أبل بسرعة الإزعاج الذي فرضه هذا الوضع على المستخدمين، وفي نفس الشهر من إطلاق الجهاز أصدرت تحديث VisionOS 1.0.3 الذي يتضمن خيارًا لإعادة ضبط سماعة الرأس في حالة نسيان رمز المرور.



بعد تثبيت التحديث عبر الإعدادات ← عام ← تحديث البرنامج، إذا تم رفض رمز المرور لعدد معين من المرات، فسيحصل المستخدمون على خيار مسح Vision Pro، لاحظ أنك بحاجة إلى أن تكون متصلاً بمصدر طاقة أو أن يكون لديك ما يكفي من شحن البطارية عند تحديث Vision Pro (إذا كانت بطاريتك مستنفدة جدًا، فسيخبرك VisionOS.) بمجرد التحديث إلى VisionOS 1.0.3 أو إصدار أحدث، إليك ما تحتاج إليه تحتاج إلى القيام.



ماذا تفعل إذا نسيت رمز مرور Apple Vision Pro الخاص بك



1- اضغط على "هل نسيت رمز المرور؟" الزر الذي يظهر بعد أربع محاولات غير صحيحة لرمز المرور.

2- اضغط على بدء إعادة تعيين Apple Vision Pro.

3- إذا طُلب منك، اختر شبكة Wi-Fi للاتصال بها وإدخال كلمة المرور.

4- أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك لتسجيل الخروج من حسابك.

5- اضغط على Erase Apple Vision Pro للتأكيد، ثم قم بإزالة Apple Vision Pro.

6- بمجرد اكتمال إجراء المسح، سيتم إعادة تشغيل جهاز Vision Pro الخاص بك وسيظهر شعار Apple على الحاجب.

7- أعد تشغيل سماعة الرأس واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لبدء إعداد VisionOS.
















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