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دراسة عالمية: النساء تفهم الرموز التعبيرية أكثر من الرجال

2/16/2024 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة أن الرجال يواجهون صعوبة في فهم معنى الوجوه التعبيري لأنهم أقل حساسية من النساء، وطلب الباحثون من 500 رجل وامرأة من المملكة المتحدة والصين تحديد المشاعر التي يتم تصويرها في سلسلة من الرموز الصفراء الصغيرة الشائعة في الرسائل النصية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، نظر المشاركون في الدراسة إلى الرموز التعبيرية التي تمثل السعادة والاشمئزاز والخوف والحزن والمفاجأة والغضب.



كان أداء النساء أفضل في جميع المجالات، وقال الباحثون إن هذا قد يكون بسبب أن النساء أكثر حساسية للتعرف على مشاعر الأطفال الرضع.



وقال ييهوا تشين، من جامعة نوتنجهام: "تظهر النساء دقة أعلى في التعرف على المشاعر مقارنة بالرجال، ولعل أحد التفسيرات المحتملة هو فرضية القائم بالرعاية الأولية.



وبشكل عام، كان أداء الغربيين أفضل من الصينيين في التعرف على المشاعر التعبيرية، لكنهم واجهوا صعوبة في التعرف على الوجه "المشمئز"، الذي يتميز بملامح مقلوبة وفم متذبذب، وحاجب مجعد وعينين مضمومتين، وقال الباحثون إن هذا قد يكون بسبب "تجارب عاطفية محددة في ثقافات مختلفة".



وأشاروا أيضًا إلى أنه في الصين، غالبًا ما يستخدم الوجه "المبتسم" لتمثيل مشاعر أخرى غير السعادة، ونشرت الدراسة في مجلة العلوم بلوس وان.



ووجد الباحثون أن المنشورات باللغة الإنجليزية على موقع X، تويتر سابقًا، كانت مليئة أيضًا بالرموز التعبيرية، أكثر من منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo.



تعد الرموز التعبيرية ميزة قياسية في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وتعود الوجوه الكارتونية التي تعبر عن مشاعر مختلفة إلى التسعينيات وأصبحت منذ ذلك الحين عنصرًا ثقافيًا.












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