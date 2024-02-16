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رئيس فيس بوك بيعمل إيه أول ما يصحى.. مارك زوكربيرج يكشف تفاصيل يومه

2/16/2024 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، عن طقوسه الصباحية، مما يمنحنا نظرة على العمل اليومي لعملاق التكنولوجيا، لم يكن روتين زوكربيرج عاديًا على الإطلاق، حيث يبدأ كل يوم في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويحاول زوكربيرج استخدام هاتفه الذكي، ولكن بدلاً من الضغط على زر الغفوة أو تحضير القهوة، يغوص مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به Facebook وMessenger وWhatsApp، إنها طريقته في متابعة أحداث العالم، على الرغم من اعترافه بأن الأمر قد يبدو مرهقًا بعض الشيء في بعض الأحيان، وفقاً لموقع indiatoday.



لكن الأمر لا يقتصر على وقت الشاشة والتمرير، حيث كشف زوكربيرج عن شغفه بالتدريب على فنون القتال المختلطة (MMA)، لقد استبدل هوايته الصباحية بجلسات مكثفة من رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب تمارين القوة والتكييف، لتغذية روتينه الصارم، فهو يتناول 4000 سعرة حرارية في اليوم.



ولكن وسط الزحام والضجيج، يخصص زوكربيرج الوقت لما يهم حقًا، ألا وهو الأسرة، إنه ليس مجرد رئيس تنفيذي، إنه أب لثلاث بنات صغيرات، إنهم يعزفون معاً على أنغام تايلور سويفت، مما يضيف لمسة من المرح العائلي في الصباح.



ومع ذلك، وبعيدًا عن بريق وادي السيليكون، فإن قصة زوكربيرج قابلة للتفاعل، من منا لم يشعر بالإرهاق من التدفق اللامتناهي للإشعارات أو لم يكافح من أجل إيجاد التوازن في العالم الرقمي؟ إن صراحته بمثابة تذكير بأنه حتى أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا تواجه نفس المعضلات اليومية التي يواجهها بقيتنا.












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