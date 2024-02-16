Friday, 16 February 2024 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين داخل مجمع ناصر

2/16/2024 4:24:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 مرضى فلسطينيين، في العناية المركزية نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

 وقالت صحة غزة، الجمعة، إنّ المولدات الكهربائية توقفت عن العمل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي، حيث يوجد مرضى العناية المركزة و3 أطفال في الحضانات.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، مناشدة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان.

وأشارت إلى ولادة فلسطينيتين في ظروف قاهرة وغير إنسانية من دون كهرباء، وماء، وطعام، وتدفئة في مجمع ناصر الطبي.

MENAFN16022024000072011014ID1107860506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث