استشهاد 3 مرضى نتيجة توقف الأكسجين داخل مجمع ناصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 3 مرضى فلسطينيين، في العناية المركزية نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت صحة غزة، الجمعة، إنّ المولدات الكهربائية توقفت عن العمل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي، حيث يوجد مرضى العناية المركزة و3 أطفال في الحضانات.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن، مناشدة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان.
وأشارت إلى ولادة فلسطينيتين في ظروف قاهرة وغير إنسانية من دون كهرباء، وماء، وطعام، وتدفئة في مجمع ناصر الطبي.
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