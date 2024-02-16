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استشهاد 5 عناصر من حركة أمل وحزب الله في عدوان إسرائيلي

2/16/2024 4:24:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت "حركة أمل" و"حزب الله" استشهاد 5 من عناصرهما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.
وقالت "حركة أمل" إن عناصرها "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".
من جهته، أعلن "حزب الله" عن مقتل عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، قائلا إن عنصريه "ارتقيا شهداء على طريق القدس"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

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