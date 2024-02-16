استشهاد 5 عناصر من حركة أمل وحزب الله في عدوان إسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت "حركة أمل" و"حزب الله" استشهاد 5 من عناصرهما في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.
وقالت "حركة أمل" إن عناصرها "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".
من جهته، أعلن "حزب الله" عن مقتل عنصرين له في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، قائلا إن عنصريه "ارتقيا شهداء على طريق القدس"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
MENAFN16022024000072011014ID1107860505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.