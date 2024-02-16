استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان
التاريخ
2/16/2024 4:24:09 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
كما أظهر الاستطلاع أن نصف الإسرائيليين يعارضون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد أمني للقاهرة لبحث صفقة تبادل المحتجزين.
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