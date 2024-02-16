Lenovo وanaconda تعلنان عن اتفاقية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي (AI) ونشره

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LenovoTM‎ اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة Anaconda® Inc.‎، المزوّد الرائد لأنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلُّم الآلي (ML) وعلوم البيانات الأساسية الأكثر شهرة في العالم، لتوفير الإمكانات اللازمة لمحطات عمل علوم البيانات الفائقة الأداء من Lenovo. وستعمل هذه الشراكة على الجمع بين تراث مجموعة منتجات محطات عمل ThinkStationTM‎ وThinkPadTM‎ الموثوق بها من Lenovo وريادتها مع مواطن قوة مؤسسة Anaconda في الريادة في مجال المصدر المفتوح وأمنه وموثوقيته.

يُفسح عالم الذكاء الاصطناعي والتعلُّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي سريع التطوّر المجال أمام فرص جديدة للشركات وعلماء البيانات. إن الكثير من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تحدث اليوم تقودها البرامج مفتوحة المصدر والحلول القائمة على السحابة، إلى جانب Python التي تُعد لغة برمجية رائدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن مخاطر أمن البيانات المرتبطة باستخدام البرامج مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسة، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والتكلفة الباهظة في كثير من الأحيان لحلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، تدفع العديد من المؤسسات إلى إعادة التفكير في النهج الذي تتبعه للاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي. مع محطات عمل Lenovo التي تُشغِّلها Intel®‎ والتي تم تصميمها باستخدام أحدث أجيال وحدات معالجة الرسومات NVIDIA®‎ الاحترافية المُصمَّمة لإجراء الضبط الدقيق لنماذج اللغات الكبيرة، وقدرة Anaconda Navigator على تمكين الشركات من الاستفادة من المصدر المفتوح والذكاء الاصطناعي المقترن بتطبيق آليات تعزيز الأمان والتطوير والإدارة، تتيح الشراكة لعلماء البيانات إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها باستخدام أجهزة من الطراز الرفيع ودعم برامج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات ضمن إطار عمل استثماري أكثر قابلية للإدارة.

يوفر الجيل الجديد من محطات عمل علوم البيانات من Lenovo، المُحسَّن ليناسب أنظمة Intel الأساسية، أداءً رائعًا للذكاء الاصطناعي ويُعد إحدى أقوى مجموعات محطات عمل الذكاء الاصطناعي وأكثرها قابلية للتطوير في العالم. يتطلب التخطيط لمشاريع الذكاء الاصطناعي مسارات واضحة ومدروسة لتخصيص الأجهزة والبرامج ومجموعات المهارات المناسبة لإدارة كل مرحلة من مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي. تكمل محطات عمل Lenovo حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة من خلال العمل كجسر يربط بين الموارد المحلية والسحابية بالإضافة إلى مساعدة علماء البيانات في ما يتعلق بالمرونة والإنتاجية. تشتمل مجموعة محطات العمل الكاملة التي تقدمها Lenovo على أنظمة قابلة للتكوين بدرجة عالية مُصمَّمة تقريبًا لكل مهام سير العمل، أو لكل مجال أو قطاع، أو لكل حجم ونقطة أسعار في مجال الذكاء الاصطناعي، وكلها مُصمَّمة لدفع مستقبل الذكاء الاصطناعي للمضي قدمًا بطريقة سريعة ومنخفضة التكلفة. بدءًا من محطات العمل المحمولة ذات وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) الواحدة التي تُعد مثالية لإدخال البيانات وجمعها وإعدادها، وصولاً إلى أقوى تكوينات مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي ذات وحدة المعالجة المركزية المزدوجة ووحدة معالجة الرسومات الرباعية، توفر محطات عمل Lenovo مع Anaconda Navigator بيئات "وضع الحماية" المحمية للتعامل مع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا ونشرها.

يقول Rob Herman، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة Workstation and Client AI Group في Lenovo "بفضل ريادة محطة العمل الموثوق بها من Lenovo وريادة Anaconda الموثوق بها في دعم البرامج مفتوحة المصدر وموثوقيتها، تمثل الشراكة تطابقًا مثاليًا". "نحن متحمسون لتفعيل هذه الشراكة لمساعدة علماء البيانات في دفع قدرات الذكاء الاصطناعي للمضي قدمًا من خلال مجموعة محطات العمل المتميزة لدينا بالإضافة إلى الحزم والمستودعات مفتوحة المصدر الممتازة من Anaconda."

يتوفر Anaconda Navigator للتنزيل لاستخدامه في محطات عمل Lenovo من الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.

يقول Chandler Vaughn، كبير مسؤولي المنتجات لدى Anaconda "مع تزايد تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي، أصبحت محطات العمل فائقة الأداء ضرورية لإتاحة الإمكانات المتقدمة أمام علماء البيانات". "إن ريادة Lenovo في توفير محطات العمل المُحسَّنة، التي تتميز بوحدات معالجة الرسومات والذاكرة والتخزين القوية، تجعلها متعاونًا مثاليًا مع Anaconda وفي منتج سطح المكتب Navigator الذي نقدمه. من خلال توفير أجهزة مرنة وأدوات برمجية موثوق بها بشكل مشترك، تقدم Lenovo وAnaconda لعلماء البيانات ومطوّري الذكاء الاصطناعي ومهندسي الذكاء الاصطناعي نظامًا أساسيًا لا يُضاهى لاستكشاف التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)/التعلُّم الآلي (ML) بحرية. وتتيح هذه العلاقة التكافلية للمؤسسات تجاوز الحدود وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي دون قيود تكنولوجية."

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نبذة عن Lenovo

Lenovo هي شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 217 في قائمة Fortune Global 500، ويعمل بها 77000 موظف في كل أنحاء العالم، وتقدم خدماتها لملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة تتمثل في تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، بنت Lenovo على نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال التوسع بشكل أكبر في مجالات النمو التي تعزز تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) والتي تتضمن الخادم والتخزين والجهاز المحمول والبرامج والحلول والخدمات. يعمل هذا التحوّل إلى جانب ابتكارات Lenovo التي تغير شكل العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وجدارة بالثقة وذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج ضمن مجموعة Lenovo Group Limited (بورصة هونغ كونغ (HKSE):‏ 992) (إيصال الإيداع الأمريكي (ADR):‏ LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، وطالع أحدث الأخبار عبر StoryHub الخاص بنا.

نبذة عن Anaconda

بفضل أكثر من 45 مليون مستخدم، يُعد Anaconda نظام التشغيل الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي الذي يوفر الوصول إلى حزم Python الأساسية مفتوحة المصدر المستخدمة في الذكاء الاصطناعي الحديث وعلوم البيانات والتعلُّم الآلي من خلال نظام أساسي سلس. نحن الروّاد في استخدام لغة Python في علوم البيانات، وندعم مجتمعها النابض بالحياة، ونواصل إدارة المشاريع مفتوحة المصدر التي تجعل ابتكارات الغد ممكنة. تعمل الحلول التي نقدمها على مستوى المؤسسات على تمكين الشركات والمؤسسات البحثية والأكاديمية حول العالم من تسخير قوة المصدر المفتوح لتحقيق ميزة تنافسية وإجراء أبحاث رائدة وتهيئة عالم أفضل. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة anaconda أو تواصل على Twitter أو LinkedI .

LENOVO وTHINKSTATION وTHINKPAD هي علامات تجارية لشركة Lenovo. Anaconda هي علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة Anaconda, Inc.‎.‏ Intel هي علامة تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. NVIDIA هي علامة تجارية لشركة NVIDIA Corporation.‎ Inc.‎. تعود ملكية كل العلامات التجارية الأخرى لأصحابها المعنيين. حقوق النشر © لعام 2024 لشركة Lenovo Group Limited.

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