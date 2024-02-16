Lenovo وanaconda تعلنان عن اتفاقية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي (AI) ونشره

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LenovoTM اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة Anaconda® Inc.، المزوّد الرائد لأنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلُّم الآلي (ML) وعلوم البيانات الأساسية الأكثر شهرة في العالم، لتوفير الإمكانات اللازمة لمحطات عمل علوم البيانات الفائقة الأداء من Lenovo. وستعمل هذه الشراكة على الجمع بين تراث مجموعة منتجات محطات عمل ThinkStationTM وThinkPadTM الموثوق بها من Lenovo وريادتها مع مواطن قوة مؤسسة Anaconda في الريادة في مجال المصدر المفتوح وأمنه وموثوقيته.
يُفسح عالم الذكاء الاصطناعي والتعلُّم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي سريع التطوّر المجال أمام فرص جديدة للشركات وعلماء البيانات. إن الكثير من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تحدث اليوم تقودها البرامج مفتوحة المصدر والحلول القائمة على السحابة، إلى جانب Python التي تُعد لغة برمجية رائدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن مخاطر أمن البيانات المرتبطة باستخدام البرامج مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسة، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والتكلفة الباهظة في كثير من الأحيان لحلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، تدفع العديد من المؤسسات إلى إعادة التفكير في النهج الذي تتبعه للاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي. مع محطات عمل Lenovo التي تُشغِّلها Intel® والتي تم تصميمها باستخدام أحدث أجيال وحدات معالجة الرسومات NVIDIA® الاحترافية المُصمَّمة لإجراء الضبط الدقيق لنماذج اللغات الكبيرة، وقدرة Anaconda Navigator على تمكين الشركات من الاستفادة من المصدر المفتوح والذكاء الاصطناعي المقترن بتطبيق آليات تعزيز الأمان والتطوير والإدارة، تتيح الشراكة لعلماء البيانات إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها باستخدام أجهزة من الطراز الرفيع ودعم برامج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات ضمن إطار عمل استثماري أكثر قابلية للإدارة.
يوفر الجيل الجديد من محطات عمل علوم البيانات من Lenovo، المُحسَّن ليناسب أنظمة Intel الأساسية، أداءً رائعًا للذكاء الاصطناعي ويُعد إحدى أقوى مجموعات محطات عمل الذكاء الاصطناعي وأكثرها قابلية للتطوير في العالم. يتطلب التخطيط لمشاريع الذكاء الاصطناعي مسارات واضحة ومدروسة لتخصيص الأجهزة والبرامج ومجموعات المهارات المناسبة لإدارة كل مرحلة من مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي. تكمل محطات عمل Lenovo حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة من خلال العمل كجسر يربط بين الموارد المحلية والسحابية بالإضافة إلى مساعدة علماء البيانات في ما يتعلق بالمرونة والإنتاجية. تشتمل مجموعة محطات العمل الكاملة التي تقدمها Lenovo على أنظمة قابلة للتكوين بدرجة عالية مُصمَّمة تقريبًا لكل مهام سير العمل، أو لكل مجال أو قطاع، أو لكل حجم ونقطة أسعار في مجال الذكاء الاصطناعي، وكلها مُصمَّمة لدفع مستقبل الذكاء الاصطناعي للمضي قدمًا بطريقة سريعة ومنخفضة التكلفة. بدءًا من محطات العمل المحمولة ذات وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) الواحدة التي تُعد مثالية لإدخال البيانات وجمعها وإعدادها، وصولاً إلى أقوى تكوينات مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي ذات وحدة المعالجة المركزية المزدوجة ووحدة معالجة الرسومات الرباعية، توفر محطات عمل Lenovo مع Anaconda Navigator بيئات "وضع الحماية" المحمية للتعامل مع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا ونشرها.
يقول Rob Herman، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة Workstation and Client AI Group في Lenovo "بفضل ريادة محطة العمل الموثوق بها من Lenovo وريادة Anaconda الموثوق بها في دعم البرامج مفتوحة المصدر وموثوقيتها، تمثل الشراكة تطابقًا مثاليًا". "نحن متحمسون لتفعيل هذه الشراكة لمساعدة علماء البيانات في دفع قدرات الذكاء الاصطناعي للمضي قدمًا من خلال مجموعة محطات العمل المتميزة لدينا بالإضافة إلى الحزم والمستودعات مفتوحة المصدر الممتازة من Anaconda."
يتوفر Anaconda Navigator للتنزيل لاستخدامه في محطات عمل Lenovo من الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
يقول Chandler Vaughn، كبير مسؤولي المنتجات لدى Anaconda "مع تزايد تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي، أصبحت محطات العمل فائقة الأداء ضرورية لإتاحة الإمكانات المتقدمة أمام علماء البيانات". "إن ريادة Lenovo في توفير محطات العمل المُحسَّنة، التي تتميز بوحدات معالجة الرسومات والذاكرة والتخزين القوية، تجعلها متعاونًا مثاليًا مع Anaconda وفي منتج سطح المكتب Navigator الذي نقدمه. من خلال توفير أجهزة مرنة وأدوات برمجية موثوق بها بشكل مشترك، تقدم Lenovo وAnaconda لعلماء البيانات ومطوّري الذكاء الاصطناعي ومهندسي الذكاء الاصطناعي نظامًا أساسيًا لا يُضاهى لاستكشاف التقنيات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)/التعلُّم الآلي (ML) بحرية. وتتيح هذه العلاقة التكافلية للمؤسسات تجاوز الحدود وتسريع وتيرة الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي دون قيود تكنولوجية."
للحصول على مزيد من المعلومات عن مجموعة محطات عمل Lenovo ، تفضل بزيارة .
نبذة عن Lenovo
Lenovo هي شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 217 في قائمة Fortune Global 500، ويعمل بها 77000 موظف في كل أنحاء العالم، وتقدم خدماتها لملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة تتمثل في تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، بنت Lenovo على نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال التوسع بشكل أكبر في مجالات النمو التي تعزز تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) والتي تتضمن الخادم والتخزين والجهاز المحمول والبرامج والحلول والخدمات. يعمل هذا التحوّل إلى جانب ابتكارات Lenovo التي تغير شكل العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وجدارة بالثقة وذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج ضمن مجموعة Lenovo Group Limited (بورصة هونغ كونغ (HKSE): 992) (إيصال الإيداع الأمريكي (ADR): LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، وطالع أحدث الأخبار عبر StoryHub الخاص بنا.
نبذة عن Anaconda
بفضل أكثر من 45 مليون مستخدم، يُعد Anaconda نظام التشغيل الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي الذي يوفر الوصول إلى حزم Python الأساسية مفتوحة المصدر المستخدمة في الذكاء الاصطناعي الحديث وعلوم البيانات والتعلُّم الآلي من خلال نظام أساسي سلس. نحن الروّاد في استخدام لغة Python في علوم البيانات، وندعم مجتمعها النابض بالحياة، ونواصل إدارة المشاريع مفتوحة المصدر التي تجعل ابتكارات الغد ممكنة. تعمل الحلول التي نقدمها على مستوى المؤسسات على تمكين الشركات والمؤسسات البحثية والأكاديمية حول العالم من تسخير قوة المصدر المفتوح لتحقيق ميزة تنافسية وإجراء أبحاث رائدة وتهيئة عالم أفضل. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة anaconda أو تواصل على Twitter أو LinkedI .
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